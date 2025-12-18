Booking by APN

Hrvatska uvodi model sličan onom koji se primjenjuje u susjednoj Sloveniji. U protekla tri desetljeća tamošnje državne i lokalne vlasti uspostavile su model priuštivog, odnosno kako ga oni nazivaju, neprofitnog najma. To je ujedno i najrašireniji oblik najma, u kojemu su stanodavci državni i lokalni stambeni fondovi. Namjeravali su povećati broj priuštivih stanova ‘aktivirajući’ prazne nekretnine na sličan način na koji Bačić namjerava angažirati APN.

Zašto biste vi, kao vlasnik stana, taj stan iznajmili po osam eura, ako ga možete iznajmiti po 13? Zašto biste vi da vam netko drugi odlučuje tko će vam biti u stanu, a ne vi? Zašto biste vi prepustili kontrolu na šest, sedam ili 10 godina u kakvom ćete stanju naći stan i namještaj? Zašto biste to napravili? To može biti motiv nekome tko ima stan u ‘krš stanju’ ili stari namještaj od punog drveta zbog kojeg ga ne može iznajmiti, pa ga daje državi da ga ‘hendla’. Dobit će od države osam ili 10 eura po kvadratu zato jer ga nije uspio iznajmiti na tržištu – neka su od pitanja i zaključaka. tportal