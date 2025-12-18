Booking by APN
Kreće javni poziv APN-a za stavljanje nekretnina u funkciju priuštivog najma
Vlasnici stambenih nekretnina koji žele svoje stanove staviti u funkciju priuštivog najma od danas se mogu javiti na javni poziv APN-a, osnovni uvjet je da je nekretnina bila prazna dvije godine što će se dokazivati računima za energente i vodu. Vlasnici se na javne pozive mogu javiti putem pošte ili mailom, a uskoro bi trebala biti u funkciji i aplikacija. Upravo zbog činjenice da dio vlasnika stambenih nekretnina živi u inozemstvu omogućena je prijava i “online”. Poželjno je da nekretnina koju vlasnik daje na upotrebu bude u dobrom stanju, da bude useljiva, da bude prazna, odnosno da u njoj eventualno ostane kuhinja. Sve ostalo preporuča se iseliti iz nekretnine. U bazu nekretnina za priuštivi najam najbrže će doći stanovi koji su odmah spremni za useljenje, znači oni kojima nije potrebna nikakva adaptacija niti manji radovi. Zatim slijede nekretnine u kojima je potrebno obaviti neke sitnije popravke. Vlasnicima nekretnina će novac za ugovorno razdoblje dobivati u dvije rate – prva će se, u iznosu od 60 posto, isplatiti na početku ugovornog razdoblja, a ostatak od 40 posto nakon isteka polovice tog razdoblja. N1 Raniji članci o priuštivom najmu Zgradonačelnik, Tportal