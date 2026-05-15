Slamka spasa
Na Program priuštivog najma javilo se više od 870 osoba
Najveći interes vlada u Zagrebu, Splitu i Rijeci, a građanima je na raspolaganju 385 nekretnina (stanova i kuća) u privatnom vlasništvu. Nekretnine variraju od minijaturnih 22 m2 u Osijeku do raskošnih 315 m2 u Brodsko-posavskoj županiji. Prednost pri odabiru donose bodovi temeljeni na prihodima, broju djece i dobi. Ključni uvjet je da najamnina ne prelazi 30% prihoda kućanstva, dok razliku do tržišne cijene vlasnicima podmiruje država. tportal