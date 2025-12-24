Program priuštivog najma: APN traži prazne stanove - Monitor.hr
Za dobre Samaritance sa stanom viška

Program priuštivog najma: APN traži prazne stanove

APN je otvorio javni poziv za vlasnike stanova i kuća koje nisu korištene najmanje dvije godine, s ciljem aktiviranja praznih nekretnina kroz Program priuštivog najma. Vlasnici daju nekretninu APN-u na upravljanje na 3–10 godina, a zauzvrat dobivaju naknadu prema lokalnoj medijalnoj cijeni najma, isplaćenu u dvije rate. APN bira najmoprimce, upravlja najmom i pokriva razliku između priuštive i tržišne najamnine. Poziv traje do 15. veljače 2026. Zgradonačelnik


04.12. (19:00)

Poštena pogodba

Novi Zakon o priuštivom stanovanju mijenja POS i uvodi stroga pravila kupnje i najma

Novi Zakon o priuštivom stanovanju ukida POS i uvodi modele kupnje i najma koji ne smiju premašiti 30% prihoda kućanstva. Stanovi kupljeni po povlaštenoj cijeni neće se moći prodati ni iznajmiti 35 godina, osim u iznimnim slučajevima. Potpore su namijenjene mlađima od 45 godina i drugim ciljanim skupinama bez adekvatne nekretnine. APN preuzima centralnu ulogu u gradnji i upravljanju, a lokalne jedinice osiguravaju zemljište i planiranje. Uvodi se model neprofitnih zadruga te aktivacija praznih stanova kako bi se povećala dostupnost priuštivog najma. Index

21.11. (14:00)

Država časti

Program priuštivog najma: kako država želi oživjeti 600 tisuća praznih stanova

Program priuštivog najma nastoji aktivirati prazne stanove i ponuditi ih građanima koji si ne mogu priuštiti tržišne cijene. Država vlasnicima jamči isplatu medijalne najamnine, dok najmoprimcima subvencionira razliku do tržišne cijene. APN provodi javne pozive, rangira kandidate prema prihodima, dobi, djeci, invaliditetu, deficitarnim zanimanjima i duljini prebivališta. Najamnina ne smije prelaziti 30% prihoda kućanstva, a razliku pokriva država. Vlasnici dobivaju naknadu unaprijed u dvije rate, a najmoprimci priliku za stabilno, povoljnije stanovanje. tportal

16.11. (23:00)

Država: ‘Imate li praznih stanova? Mi bismo ih malo posudili.’

Program priuštivog najma aktivira prazne stanove u Hrvatskoj

Vlada je usvojila Program priuštivog najma kojim želi aktivirati dio od oko 600 tisuća praznih stanova u Hrvatskoj. Stanovi u državnom i privatnom vlasništvu iznajmljivat će se građanima koji ne mogu riješiti stambeno pitanje na tržištu, pri čemu vlasnici unaprijed dobivaju većinu naknade. Do 2030. planira se uključiti oko 9000 stanova. Najmoprimci će najam plaćati prema svojim prihodima – najviše 30 % kućnog neto dohotka, uključujući režije. Prednost imaju mlađi ljudi, obitelji s djecom, osobe nižih prihoda i osobe s invaliditetom. HRT, Danica

20.09. (20:00)

Država vraća, ali ne izrađuje ormare

Mladi navalili na povrat PDV-a i poreza: već 688 odobrenih zahtjeva

Tri mjeseca od uvođenja mjera za priuštivo stanovanje, APN je zaprimio 1604 zahtjeva, a odobrio 688 – 289 za novogradnju i PDV, 399 za staru gradnju i porez. Najmlađi podnositelj ima 19, najstariji 44 godine, a prosjek je 32. Prosječna nekretnina ima 66 m², cijena 2285 €/m², s ekstremima od 186 do 5013 eura. Najviše odobrenih zahtjeva otpada na Zagreb (376). Ukupna vrijednost potpora prelazi 5,6 milijuna eura, a APN već najavljuje nove projekte višestambenih zgrada diljem Hrvatske. Jutarnji

17.09. (00:00)

Ormari idu – vi i APN ostajete

Program priuštivog najma: Država vam uzima stan, ali ne i vašu staru komodu

Program priuštivog najma predviđa da privatni vlasnici mogu iznajmiti stan državi preko APN-a, ali samo ako ga dovedu u uporabljivo stanje i isprazne od namještaja – osim kuhinje i bijele tehnike. APN ne odgovara za štetu na preostalom pokućstvu. Vlasnici dobivaju naknadu u dvije rate, a najmoprimci plaćaju najamninu vezanu uz prihode kućanstva. Obveze su stroge: od papirologije i održavanja do poštivanja kućnog reda, inače slijedi raskid ugovora. Program cilja na 600.000 praznih stanova i one bez riješenog stambenog pitanja. tportal

06.04. (23:00)

APN: Od Agencije za POSlove do glavnog šefa stanovanja

Država uzima stvar u svoje ruke: Novi plan za priuštivo stanovanje do 2030.

Hrvatska uvodi ambiciozan Nacionalni plan stambene politike do 2030., s APN-om u središtu provedbe. Plan predviđa aktivaciju 9.000 praznih stanova, izgradnju 11.200 novih, te povrat poreza mladima pri kupnji prve nekretnine. Uz ulaganje od 2 milijarde eura, uvode se novi zakoni o priuštivom najmu i stanovanju, te reformirani POS programi. Cilj je povećati dostupnost stanova za mlade, revitalizirati lokalne samouprave kroz partnerstvo s APN-om, urediti tržište najma i stabilizirati cijene nekretnina. Zgradonačelnik

19.10.2024. (12:00)

Klin se klinom izbija

Perković: Država je uništila tržište nekretnina. Sad želi iznajmljivati vaše prazne stanove

Treba podsjetiti da je država direktno sudjelovala u rastu cijena nekretnina. Doslovno ga je poticala, iako su mnogi upozoravali na štetnost toga. Radi se o subvencioniranju preko državne Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), koje u različitim oblicima postoji od 2017. Država je sedam godina direktno APN-om poticala rast cijena nekretnina. One bi rasle i bez toga, ali manje. Sada uvodi mjere zbog problema u čijem je stvaranju direktno sudjelovala. Ipak, treba priznati da je ministar Bačić dobro detektirao probleme. U Hrvatskoj je jako puno nenastanjenih stanova i njihov udio raste, a priuštivost i kupnje i najma je jako niska. Hoće li država uspjeti spasiti situaciju koju je sama stvarala desetljećima? Možda, iako povijest APN-a i korupcijskih afera povezanih s njim ne nudi previše nade. Branimir Perković za Index

04.06.2024. (14:00)

I dalje u potrazi za vlastita četiri zida (ne preskupa)

Agent za nekretnine: Pad prometa je očit. Tražene cijene i dalje su daleko od realnih

Razlog su visoke cijene, ali i manjak nekretnina. Kupaca ima, ali nema novih nekretnina. Ne smijemo zaboraviti da je prošle godine 6 posto stranaca kupilo nekretninu Hrvatskoj, a sada je u tim zemljama blaga kriza. “Ključ cijele priče je u viskom apetitima prodavatelja, i tražene cijene i dalje su daleko od realnih. Prodavatelji koji su realni prodaju i dalje svoje nekretnine, neki koji imaju visoke apetite morat će malo korigirati cijene, ali one će vjerojatno ostati tu gdje jesu i neće više rasti – rekao je za N1 vlasnik agencije za nekretnine. Poslovni