Ormari idu – vi i APN ostajete
Program priuštivog najma: Država vam uzima stan, ali ne i vašu staru komodu
Program priuštivog najma predviđa da privatni vlasnici mogu iznajmiti stan državi preko APN-a, ali samo ako ga dovedu u uporabljivo stanje i isprazne od namještaja – osim kuhinje i bijele tehnike. APN ne odgovara za štetu na preostalom pokućstvu. Vlasnici dobivaju naknadu u dvije rate, a najmoprimci plaćaju najamninu vezanu uz prihode kućanstva. Obveze su stroge: od papirologije i održavanja do poštivanja kućnog reda, inače slijedi raskid ugovora. Program cilja na 600.000 praznih stanova i one bez riješenog stambenog pitanja. tportal