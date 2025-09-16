Program priuštivog najma: Država vam uzima stan, ali ne i vašu staru komodu - Monitor.hr
Ormari idu – vi i APN ostajete

Program priuštivog najma: Država vam uzima stan, ali ne i vašu staru komodu

Program priuštivog najma predviđa da privatni vlasnici mogu iznajmiti stan državi preko APN-a, ali samo ako ga dovedu u uporabljivo stanje i isprazne od namještaja – osim kuhinje i bijele tehnike. APN ne odgovara za štetu na preostalom pokućstvu. Vlasnici dobivaju naknadu u dvije rate, a najmoprimci plaćaju najamninu vezanu uz prihode kućanstva. Obveze su stroge: od papirologije i održavanja do poštivanja kućnog reda, inače slijedi raskid ugovora. Program cilja na 600.000 praznih stanova i one bez riješenog stambenog pitanja. tportal


06.04. (21:00)

APN: Od Agencije za POSlove do glavnog šefa stanovanja

Država uzima stvar u svoje ruke: Novi plan za priuštivo stanovanje do 2030.

Hrvatska uvodi ambiciozan Nacionalni plan stambene politike do 2030., s APN-om u središtu provedbe. Plan predviđa aktivaciju 9.000 praznih stanova, izgradnju 11.200 novih, te povrat poreza mladima pri kupnji prve nekretnine. Uz ulaganje od 2 milijarde eura, uvode se novi zakoni o priuštivom najmu i stanovanju, te reformirani POS programi. Cilj je povećati dostupnost stanova za mlade, revitalizirati lokalne samouprave kroz partnerstvo s APN-om, urediti tržište najma i stabilizirati cijene nekretnina. Zgradonačelnik

19.10.2024. (12:00)

Klin se klinom izbija

Perković: Država je uništila tržište nekretnina. Sad želi iznajmljivati vaše prazne stanove

Treba podsjetiti da je država direktno sudjelovala u rastu cijena nekretnina. Doslovno ga je poticala, iako su mnogi upozoravali na štetnost toga. Radi se o subvencioniranju preko državne Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), koje u različitim oblicima postoji od 2017. Država je sedam godina direktno APN-om poticala rast cijena nekretnina. One bi rasle i bez toga, ali manje. Sada uvodi mjere zbog problema u čijem je stvaranju direktno sudjelovala. Ipak, treba priznati da je ministar Bačić dobro detektirao probleme. U Hrvatskoj je jako puno nenastanjenih stanova i njihov udio raste, a priuštivost i kupnje i najma je jako niska. Hoće li država uspjeti spasiti situaciju koju je sama stvarala desetljećima? Možda, iako povijest APN-a i korupcijskih afera povezanih s njim ne nudi previše nade. Branimir Perković za Index

04.06.2024. (14:00)

I dalje u potrazi za vlastita četiri zida (ne preskupa)

Agent za nekretnine: Pad prometa je očit. Tražene cijene i dalje su daleko od realnih

Razlog su visoke cijene, ali i manjak nekretnina. Kupaca ima, ali nema novih nekretnina. Ne smijemo zaboraviti da je prošle godine 6 posto stranaca kupilo nekretninu Hrvatskoj, a sada je u tim zemljama blaga kriza. “Ključ cijele priče je u viskom apetitima prodavatelja, i tražene cijene i dalje su daleko od realnih. Prodavatelji koji su realni prodaju i dalje svoje nekretnine, neki koji imaju visoke apetite morat će malo korigirati cijene, ali one će vjerojatno ostati tu gdje jesu i neće više rasti – rekao je za N1 vlasnik agencije za nekretnine. Poslovni