Država časti
Program priuštivog najma: kako država želi oživjeti 600 tisuća praznih stanova
Program priuštivog najma nastoji aktivirati prazne stanove i ponuditi ih građanima koji si ne mogu priuštiti tržišne cijene. Država vlasnicima jamči isplatu medijalne najamnine, dok najmoprimcima subvencionira razliku do tržišne cijene. APN provodi javne pozive, rangira kandidate prema prihodima, dobi, djeci, invaliditetu, deficitarnim zanimanjima i duljini prebivališta. Najamnina ne smije prelaziti 30% prihoda kućanstva, a razliku pokriva država. Vlasnici dobivaju naknadu unaprijed u dvije rate, a najmoprimci priliku za stabilno, povoljnije stanovanje. tportal