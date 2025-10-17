Tko prvi - njegov stan
Grad Zagreb objavio prijedlog liste za priuštive gradske stanove
Grad Zagreb objavio je Prijedlog liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam temeljen na socioekonomskom statusu, nakon što je od 1.520 zahtjeva 1.100 ocijenjeno urednima. Građani mogu uputiti primjedbe u roku od osam dana, a konačna lista bit će objavljena naknadno. Stanovi se iznajmljuju po zaštićenoj cijeni od 0,36 eura po m² na pet godina, s mogućnošću produljenja. Grad planira nove projekte u Podbrežju, Svetoj Klari i Borovju, ukupno oko 1.000 stanova, kako bi poboljšao pristupačnost i pravednost tržišta stanovanja za osobe i obitelji slabijeg imovinskog statusa. Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam prema socioekonomskom statusu pogledajte na poveznici. tportal