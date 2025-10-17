Tko prvi - njegov stan

Grad Zagreb objavio prijedlog liste za priuštive gradske stanove - Monitor.hr
Grad Zagreb objavio prijedlog liste za priuštive gradske stanove

Grad Zagreb objavio je Prijedlog liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam temeljen na socioekonomskom statusu, nakon što je od 1.520 zahtjeva 1.100 ocijenjeno urednima. Građani mogu uputiti primjedbe u roku od osam dana, a konačna lista bit će objavljena naknadno. Stanovi se iznajmljuju po zaštićenoj cijeni od 0,36 eura po m² na pet godina, s mogućnošću produljenja. Grad planira nove projekte u Podbrežju, Svetoj Klari i Borovju, ukupno oko 1.000 stanova, kako bi poboljšao pristupačnost i pravednost tržišta stanovanja za osobe i obitelji slabijeg imovinskog statusa. Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam prema socioekonomskom statusu pogledajte na poveznici. tportal


Slične vijesti

16.09. (22:00)

Ormari idu – vi i APN ostajete

Program priuštivog najma: Država vam uzima stan, ali ne i vašu staru komodu

Program priuštivog najma predviđa da privatni vlasnici mogu iznajmiti stan državi preko APN-a, ali samo ako ga dovedu u uporabljivo stanje i isprazne od namještaja – osim kuhinje i bijele tehnike. APN ne odgovara za štetu na preostalom pokućstvu. Vlasnici dobivaju naknadu u dvije rate, a najmoprimci plaćaju najamninu vezanu uz prihode kućanstva. Obveze su stroge: od papirologije i održavanja do poštivanja kućnog reda, inače slijedi raskid ugovora. Program cilja na 600.000 praznih stanova i one bez riješenog stambenog pitanja. tportal

13.09. (22:00)

Kad ti zidovi skupljaju prašinu, a država skuplja najmoprimce

Program priuštivog najma: država želi aktivirati prazne stanove za podstanare

U Hrvatskoj oko 30 % stanova zjapi prazno dok su cijene najma među najvišima u regiji. Vlada zato pokreće Program priuštivog najma kojim APN preuzima prazne stanove i iznajmljuje ih ranjivim skupinama po cijeni do 30 % prihoda kućanstva. Razliku do tržišne najamnine pokriva država, a vlasnicima se jamči siguran prihod i povrat stana. Prednost imaju obitelji, samohrani roditelji, osobe s invaliditetom i deficitarna zanimanja. Kritičari upozoravaju da vlasnici možda neće pristati na niže najamnine, no program bi mogao otvoriti put ka priuštivijem stanovanju. Zgradonačelnik

25.08. (15:00)

Tek zakrpa za rupu

Vizek: Program priuštivog najma hvalevrijedan je iskorak, ali nije rješenje

Program priuštivog najma nudi veću pravnu sigurnost i transparentnije uvjete najma te smanjuje prostor za zloupotrebe. No, unatoč većoj pravnoj sigurnosti i financijskim poticajima, pitanje je koliko će se vlasnika stanova doista odvažiti uključiti u sustav. Jer pravi problem je porezna politika koja, usprkos nedavnim izmjenama, i dalje pogoduje onima koji stanove drže praznima ili ih kratkoročno iznajmljuju turistima. Dok god broj praznih stanova mjerimo u stotinama tisuća, a porezi ostaju simbolični, priuštivost stanovanja neće se bitno pomaknuti. Porez na imovinu i viši paušal na prihod od turističkog najma možda zvuče kao korak naprijed, ali u praksi oni su tek sitne korekcije, premale da bi promijenile logiku tržišta na kojem su stanovi investicijski proizvod, a ne mjesto za život. Program doduše pokazuje da država napokon razmišlja u pravom smjeru, ali ako se želi doista uhvatiti u koštac sa stambenom krizom, trebat će skupiti hrabrosti i povući puno odvažnije porezne poteze. Maruška Vizek za tportal.

29.10.2024. (14:00)

Vrijedi probati

U Sloveniji nije uspio model priuštivog najma koji želi Hrvatska

Hrvatska uvodi model sličan onom koji se primjenjuje u susjednoj Sloveniji. U protekla tri desetljeća tamošnje državne i lokalne vlasti uspostavile su model priuštivog, odnosno kako ga oni nazivaju, neprofitnog najma. To je ujedno i najrašireniji oblik najma, u kojemu su stanodavci državni i lokalni stambeni fondovi. Namjeravali su povećati broj priuštivih stanova ‘aktivirajući’ prazne nekretnine na sličan način na koji Bačić namjerava angažirati APN.

Zašto biste vi, kao vlasnik stana, taj stan iznajmili po osam eura, ako ga možete iznajmiti po 13? Zašto biste vi da vam netko drugi odlučuje tko će vam biti u stanu, a ne vi? Zašto biste vi prepustili kontrolu na šest, sedam ili 10 godina u kakvom ćete stanju naći stan i namještaj? Zašto biste to napravili? To može biti motiv nekome tko ima stan u ‘krš stanju’ ili stari namještaj od punog drveta zbog kojeg ga ne može iznajmiti, pa ga daje državi da ga ‘hendla’. Dobit će od države osam ili 10 eura po kvadratu zato jer ga nije uspio iznajmiti na tržištu – neka su od pitanja i zaključaka. tportal

26.10.2024. (18:00)

Nije dovoljno što se za kvadrate otplaćuju krediti

Litvan: Subvencioniranjem podstanara država će samo poskupiti najam

Država najavljuje subvencionirani najam kao rješenje za visoke cijene nekretnina i nedostupnost stanova mladima, nakon što je subvencioniranje kredita povećalo cijene kvadrata. Planom se predviđa fond od 9000 stanova i pokrivanje razlike za skupe najmove, što bi moglo potaknuti rast cijena najma. Pitanje je hoće li intervencija pomoći ili otežati priuštivost stanovanja za mlade. Goran Litvan za Lider.

25.10.2024. (14:00)

Kad APN postaje stanodavac

Otvoreno: Pitanje je tko će biti privučen novom mjerom za priuštivo stanovanje

Vlada je predstavila program priuštivog najma s ciljem aktivacije praznih nekretnina kroz upravljanje APN-a, bez obaveza za vlasnike. Iako se očekuje interes građana u stambenoj potrebi, stručnjaci upozoravaju na moguće probleme poput inflacije cijena najma i pravne nesigurnosti. Program je fokusiran na dugoročne prazne stanove, s opcijom oslobađanja od poreza za vlasnike i kumulativnom isplatom poticaja, no ostaje neizvjesno hoće li ova mjera riješiti problem dostupnog stanovanja. HRT, Nacional

11.10.2024. (12:00)

Super zvuči, no tko bi se odrekao četiri zida pod svojom čizmom?

Zadružna stanogradnja kakva se prakticirala u prošlosti nudi moguće rješenje za današnju stambenu krizu

Zadružna stanogradnja, popularna prije stotinu godina, možda bi danas mogla biti rješenje za nedostupnost stanova. Primjeri iz Ljubljane i Zagreba pokazuju kako su organizirane zadruge gradile pristupačne domove. Iako su današnji državni programi subvencija stanovanja u Hrvatskoj pridonijeli rastu cijena, zadružni modeli, poput onog u Križevcima, nude novu nadu. Rekonstrukcija vojarne u stambenu zgradu prema etičnom financijskom modelu pokazuje potencijal, no ostaje pitanje može li ovakav pristup postati šire prihvaćen u suvremenom društvu. Forbes

06.08.2024. (09:00)

Plan za priuštivi stan

Vlada najavila stambenu strategiju kako bi pojeftinili stanovi

Ni Zagreb ni Istra, ni Dalmacija, a ni istočna Hrvatska ne mogu se pohvaliti prihvatljivim cijenama nekretnina. Mnogim je samcima, mladim obiteljima i studentima sve teže unajmiti stan i preživjeti mjesec u Hrvatskoj. Ima li rješenja? Podaci pokazuju da je u Hrvatskoj, u kojoj prevladava „mentalitet vlasništva“, oko 91 posto stanova u privatnom vlasništvu, dok je ostatak u najmu ili drugim stambenim statusima. Poželjno bi bilo smanjiti prvu grupu na barem 80 posto, a drugu povećati za barem 10 posto i to tako što bi ponuda stanova za najam na tržištu bila regulirana kroz zakonodavni okvir i određene modele na razini gradova i općina. Tada bi trebale postojati i stambene institucije koje bi se time bavile kao što postoje u zapadnim državama Europe, ali u Hrvatskoj za sada nemamo takvu praksu. Javila se potreba za javnim najmom, a iz Ministarstva za prostorno uređenje, graditeljstva i državne imovine tvrde da rade na Nacionalnom planu stambene politike do 2030. godine. Zgradonačelnik, Poslovni

10.06.2024. (19:00)

Mogli bi učiti od susjeda, ili?

Slovenska vlada želi pokrenuti izgradnju 5000 javnih stanova za najam

Jedan od važnih koraka prema novim javnim najamnim stanovima je dokapitalizacija Stambenog fonda Republike Slovenije. Prošle godine Vlada ga je dokapitalizirala s 25,5 milijuna eura, a ovih dana se očekuje potvrda još jedne dokapitalizacije u istom iznosu, a slvoenski premijer Robert Golob dodao da će to omogućiti početak projekata prije usvajanja zakona. Ovo je ambiciozan plan koji se nitko nikada nije usudio postaviti, nitko se nije usudio svake godine staviti na stol do 100 milijuna eura godišnje. Mi smo to napravili i vjerujem da je to najbolja poruka mladima u Sloveniji da će moći dobiti pristupačne stanove. Poslovni

29.08.2023. (19:00)

Divlji zapad na tržištu nekretnina

Sve je teže naći stan za najam, cijene su enormno narasle u odnosu na mršave plaće

Unatrag godinu dana cijene najma stana otišle su u nebo. Najamnina je porasla za 20%, a sve veći problem je pronalazak dugoročnog smještaja. Razlog vrtoglavih cijena leži u nedostatku ponude na tržištu, visokim cijenama kvadrata stana i turističkog najma na obali. “Stambeno pitanje je osnovno ljudsko pravo. Sve više obitelji danas teško plaća podstanarstvo i odlazi iz gradova. U tome mogu pomoći lokalna samouprava i država kada bi svake godine gradili određen broj stanova za populaciju koja ovdje živi i radi. Potreban je priuštivi najam koji neće opterećivati redovne prihode stanovnika”, smatra vlasnik istarske agencije Vlatko Mrvoš i dodaje: “Dolazi do problema kada stranci kupuju ili unajmljuju stanove jer su imovinski puno jači. Cijena trenutnog najma nije cijena za našu populaciju, već za strance. Nije normalno da je danas cijena mjesečnog najma stana jednaka rati kredita” Index Tomislav Tomašević: “Muž i žena imaju po 2000 eura plaće, gradski stan plaćaju sto eura. To je nedopustivo!” Index