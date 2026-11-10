Staviš si ušteđevinu na odmor

Krenuo novi krug 'trezoraca': Na tisuću eura zarada 27 - Monitor.hr
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Krenuo novi krug ‘trezoraca’: Na tisuću eura zarada 27

Država u novom krugu prodaje trezorskih zapisa, koji je krenuo jučer, namjerava prikupiti milijardu eura, uz godišnji prinos od 2,85 posto i rok dospijeća od godinu dana. Za jedan trezorski zapis nominalne vrijednosti 1000 eura potrebno je izdvojiti 972,36 eura, što znači da će ulagatelj po dospijeću ostvariti zaradu od 27,64 eura. Jutarnji… Radi se o najlakšem načinu kratkoročnog ulaganja, uz nizak rizik i kamatu bolju od onoga što nude banke. Ne plaća se porez. Zašto ulagati u njih? Blogerica MyTetka kaže – ako imate tisuću eura u banci koje ne mislite potrošiti u idućih godinu dana, onda ih nije loše uložiti u trezorce, jer ćete makar malom zaradom izbjeći da vam taj novac pojede inflacija.


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  • Drugi stup: Preporuka je prelazak iz kategorije B u kategoriju A (osobito za mlađe), jer ona zbog većeg udjela dionica nudi značajno veće prinose na duži rok.

  • Treći stup i PEPP: Dobrovoljna štednja je ključna zbog državnih poticaja i poreznih olakšica (uplate iz bruta). PEPP (paneuropska mirovina) ističe se kao modernija alternativa s nižim naknadama i globalnom izloženošću.

Zaključak: Mirovina je osobna odgovornost. Najgore je ne investirati ništa; čak i konzervativniji fondovi dugoročno su bolji od štednje u banci.

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Navodno, ‘tko zna što će biti‘ i ‘živi se za danas‘, pa se većina ljudi nađe u čudu kada im se kaže da tisuću eura uloženih danas uz osam posto realnog prinosa na godinu daje skoro 150 tisuća (realnih) eura za 65 godina (ili ako vam je draže gledati bližu budućnost, oko 4,7 tisuća realnih eura za 20 i oko 22 tisuće realnih eura za 40 godina). Prema tome, ako i ne računamo na državu, podsjetnik na ovu računicu mogao bi dobro doći roditeljima koji štede za svoju djecu iako bi za njih trebalo uključiti kraće rokove štednje. 

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  • Dvadesete – U ovoj dobi fokus bi trebao biti na stjecanju znanja, a manje na novcu. To je doba intenzivnog učenja, stjecanja potrebnih vještina i znanja koje će se kasnije u životu naplatiti. Sada je potrebno  steći zdrave financijske navike, financijski se opismeniti, naučiti planirati financije, izbjegavati potrošačko zaduživanje.
  • Tridesete – Fokus je obično na stjecanju doma i zasnivanju obitelji. Karijera ili struka su (ili bi trebale biti) u uzlaznoj putanji, vjerojatno smo na vrhuncu fizičkih i psihičkih sposobnosti. Ovdje bismo već ozbiljno trebali početi štedjeti i investirati nakon što smo kreirali krizni fond od 3 do 6 mjeseci za pokriće nepredviđenih troškova.
  • Četrdesete – U ovoj dobi smo ili se približavamo vrhuncu svoje profesionalne karijere, često najviše zarađujemo, a djeca su pomalo odrasla. Moguće imamo kredit za stan koji još otplaćujemo, no riješili smo se svih ostalih dugova. Maksimiziramo iznose štednje i investiranja (minimalno 20 posto primanja) svjesni kako će brzo doći godine kada više ne budemo mogli ili htjeli ovoliko raditi.
  • Šezdesete – U ovoj dobi, iako su mnogi i dalje vrlo aktivni, treba početi razmišljati o zdravstvenoj skrbi, eventualnom reduciranju stambenog prostora ili preseljenju te pripremama za mirovinu ili smanjenje radnog angažmana, kako god to nazvali. Za neke to može značiti i traženje hobija ili dodatnog posla, volontiranje u projektima ili jednostavno provođenje više vremena s unucima. Lider