Staviš si ušteđevinu na odmor

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Krenuo novi krug ‘trezoraca’: Na tisuću eura zarada 27
Država u novom krugu prodaje trezorskih zapisa, koji je krenuo jučer, namjerava prikupiti milijardu eura, uz godišnji prinos od 2,85 posto i rok dospijeća od godinu dana. Za jedan trezorski zapis nominalne vrijednosti 1000 eura potrebno je izdvojiti 972,36 eura, što znači da će ulagatelj po dospijeću ostvariti zaradu od 27,64 eura. Jutarnji… Radi se o najlakšem načinu kratkoročnog ulaganja, uz nizak rizik i kamatu bolju od onoga što nude banke. Ne plaća se porez. Zašto ulagati u njih? Blogerica MyTetka kaže – ako imate tisuću eura u banci koje ne mislite potrošiti u idućih godinu dana, onda ih nije loše uložiti u trezorce, jer ćete makar malom zaradom izbjeći da vam taj novac pojede inflacija.