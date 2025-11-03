Najčitanije knjige listopada: financijska forma, pseća ljubav i mala doza misterija - Monitor.hr
Kad knjige bolje od plaće uče kako preživjeti mjesec

Najčitanije knjige listopada: financijska forma, pseća ljubav i mala doza misterija

Listopad su u hrvatskim knjižarama obilježili praktični savjeti i tople emocije. Na vrhu ljestvice nalazi se Budi financijski fit Tonija Miluna, Sandre Ferenčak i Tonija Vitalija – vodič za pametno upravljanje novcem, ulaganje i životnu ravnotežu. Slijede motivacijska Teorija Pusti ih Mel Robbins te roditeljski priručnik Beba za stolom. Među top naslovima su i dirljiva priča o čovjeku i psu Njegov miris poslije kiše, meditativni Predivan svijet s Pandama i Zmajem, te logička krimi-zagonetka Murdle. Listopad, čini se, više voli mir u duši nego stravu i užas. Index


Šest dana književnog divljeg zapada – gdje se page-turneri susreću s rock’n’rollom

Stiže novo izdanje Interlibera: Knjige, kaos i miris svježe tiskanih stranica

Četrdeset i sedmi Interliber održava se od 11. do 16. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, s besplatnim ulazom i programom za sve uzraste. Glavni gost je irski pisac Paul Lynch, dobitnik Bookerove nagrade 2023. za roman Prorokova pjesma. Sajam nudi radionice za djecu, book club „Čitaš li žene“, glazbene nastupe i više od 300 izlagača s akcijskim cijenama knjiga. Prostor postaje književno naselje gdje posjetitelji mogu uživati u susretima s autorima, knjigama i zajednicom, čuvajući čaroliju tiskane riječi. Muzika

Manje formula, više života: ekonomija bez kalkulatora

Pet knjiga koje će vam objasniti ekonomiju bolje od bilo kojeg udžbenika

Zaboravite suhe modele iz udžbenika – ovih pet knjiga koje nabraja New Trader pokazuje kako ekonomija stvarno funkcionira u svakodnevnom životu. Od Smithove moralne ekonomije (Bogatstvo naroda) i Hazlittovih lekcija o posljedicama (Ekonomija u jednoj lekciji), preko “Freakonomics” paradoksa i Sowellovih praktičnih primjera (Basic Economics), do Hayekovog upozorenja o opasnostima centralnog planiranja (Put u ropstvo)– svi nude lekcije koje ne stanu u jednadžbu. Zajednička im je poruka: ekonomija je priča o ljudima, njihovim izborima, slobodi i posljedicama, a ne samo o brojkama i grafovima.

Čitanje te čini pametnijim, ako nekome treba podsjetnik

8 knjiga koje ti dižu IQ bez sudoku križaljki

  • Gödel, Escher, Bach: Vječita zlatna pletenica – Douglas Hofstadter (KZG)
    Spoj matematike, umjetnosti i glazbe koji otvara mozak za apstraktne veze, obrasce i kompleksne sustave
  • Igra staklenih perli – Hermann Hesse (Lektire)
    Filozofski roman o igri znanja i uzorcima koji potiče refleksiju, apstraktno razmišljanje i intelektualnu zrelost
  • Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World – David Epstein (Hoću knjigu)
    Dokaz da široka znanja i raznolika iskustva donose bolje ideje, kreativnost i snalažljivost nego usko specijaliziranje
  • How to Read a Book – Mortimer Adler & Charles Van Doren (Katolik s dna kace)
    Vodič za aktivno čitanje i kritičko razmišljanje koji ti daje alate da iz knjiga izvučeš maksimum
  • Lateral Thinking: Creativity Step by Step – Edward de Bono (Knjižara)
    Priručnik za razbijanje linearnih misaonih obrazaca i pronalaženje neočekivanih, kreativnih rješenja
  • The Geography of Thought – Richard E. Nisbett (Hrčak)
    Uvid u to kako kulture oblikuju način razmišljanja i percepcije, šireći horizonte i mentalnu prilagodljivost
  • Superforecasting: The Art and Science of Prediction – Philip E. Tetlock & Dan Gardner (Business Book award)
    Knjiga o tome kako bolje predviđati ishode koristeći analitičko, probabilističko razmišljanje i smanjenje pogrešaka
  • Thinking, Fast and Slow – Daniel Kahneman (Znanje)
    Klasično djelo o našim dvama načinima razmišljanja – brzim i intuitivnim nasuprot sporom i racionalnom – i kako izbjeći mentalne zamke
Početnički set za buduće sveznalice

Deset zapovijedi znanja za preživljavanje civilizacije

Ovih deset knjiga nude vodič kroz moć, ljudsku psihu, povijest i znanost: Robert Greene (48 zakona moći, Zakoni ljudske prirode), Robert Cialdini (Utjecaj), Charles Munger (Poor Charlie’s Almanack), Yuval Noah Harari (Sapiens), Jared Diamond (Guns, Germs, and Steel), Will i Ariel Durant (The Lessons of History), Steven Levitt i Stephen Dubner (Freakonomics), Bill Bryson (Kratka povijest gotovo svega) te Daniel Kahneman (Thinking, Fast and Slow). Zajedno čine alatni set za razumijevanje svijeta, od uredske politike do evolucije, i pomažu vam prepoznati obrasce iza kaosa svakodnevice. New Trader

Izumiruća vrsta: Homo librivorus

Milun: Kad knjige postanu teret – sudbina neželjenih knjiga

U pokušaju da izaberemo prikladan rođendanski poklon, knjiga djeluje kao sigurna opcija – ali često završimo kao jedan od mnogih koji donesu isti dar. Knjige se gomilaju, police pucaju, a ljudi više ne znaju kamo s njima. I dok je bacanje knjiga još uvijek tabu, knjižnice i prodavači već odbijaju višak. U digitalno doba, knjige postaju relikti prošlosti, a čitatelji – gotovo muzejski primjerci. Što s naslijeđenih 300 knjiga? Možda se odgovor skriva u nostalgiji i neuništivoj vjeri u pisanu riječ. Milorad Milun za Novosti.

Knjige se jednako (ne) čitaju, ali barem smo dosljedni

Status quo trenda čitanja: Knjige u Hrvatskoj ostale na pauzi

Prema istraživanju za Noć knjige 2025., čitanost u Hrvatskoj se stabilizirala, ali na porazno niskim razinama – samo 37 % građana pročitalo je barem jednu knjigu godišnje. Najviše čitaju žene, obrazovani i Istrijani, a beletristika je i dalje najpopularnija. E-knjige i dalje u manjini, dok internet preuzima pažnju. Glavni razlog za nekupovinu knjiga? Jednostavno – nedostatak interesa. I dok knjižnice i festivali održavaju duh zajedničkog čitanja, većina građana knjige zaobilazi kao da su pisane hijeroglifima. tportal

Proljeće pod dekicom – umjetničko izdanje

Pet art knjiga za kreativni boost

  • “What Artists Wear” – Charlie Porter
    Umjetnici i moda – od kombinezona do haute couture, sve je to umjetnički izraz!
  • “Art and Fear” – David Bayles i Ted Orland
    Kako prebroditi kreativne krize i ne pobjeći u uzgoj sobnog bilja.
  • “The Shock of the New” – Robert Hughes
    Povijest moderne umjetnosti ispričana britkim perom – bez šoka, nema napretka!
  • “Subway Art” – Henry Chalfant i Martha Cooper
    Grafiti kao umjetnost, bunt i vizualna poezija – priručnik za ulične Michelangele.
  • “The Story of Art” – E.H. Gombrich
    Povijest umjetnosti, ali razumljivo i bez dosade – klasik koji traje.

Journal

Pet knjiga za bijeg od stvarnosti (ili dublje uranjanje u nju)

Knjige koje će vas odvesti u svemir, Zagreb, Jugoslaviju i kazališni backstage

1. Labirint smrti – Philip K. Dick (Vuković & Runjić)

  • Skupina nasumično odabranih ljudi završava na nepoznatom planetu. Nitko ne zna zašto su tamo, ali paranoja i nasilje brzo rastu. Klasična Dickova SF priča s filozofskim pitanjima o stvarnosti.

2. Kokoš Marica – Dubravka Ugrešić i Marin Remić (Oaza Books)

  • Kokoš Marica iz Adamovca odlazi u avanturu po Zagrebu. Nailazi na gradske likove poput kumica s Dolca i policajaca. Humoristična priča koja kroz apsurdne situacije propituje društvene norme.

3. Književna republika Jugoslavija – Boris Postnikov (Durieux)

  • Analiza postjugoslavenske književnosti i njezinog odnosa prema prošlosti. Proučava kulturne fenomene i utjecaj kapitalizma. Fleksibilan koncept koji odbija esencijalizam, ali donosi nove uvide.

4. Cirkus Astralis – Zoran Predin (OceanMore)

  • Melodrama, inkarnacije i pobunjeni likovi u rukopisu problematičnog pisca. Povijesne ličnosti i reinkarnacije stvaraju kaotičnu, ali intrigantnu priču. Roman u stalnom procesu nastajanja, koji i čitatelja uvlači u igru.

5. Iza starog zastora – Antonija Kassowitz-Cvijić (Hrvatski centar ITI)

  • Kazališno-publicistički tekstovi o zagrebačkom kazališnom životu od 18. stoljeća nadalje. Priče o glumcima, rekvizitima, šaptačima, čak i kazališnim frizerima. Pruža uvid u kazališnu atmosferu i društveni status umjetnika tog doba.

tportal

Nema boljeg mirisa od onog svježe otisnutih stranica

Pet svježih knjiga koje biste mogli pročitati

  • Dečko, cura, lipanj, srpanj – Frode Grytten (Edicije Božičević)
    Zbirka dvanaest priča o ljetu, mladosti i prolaznosti, ispunjena kulturnim referencama i ljetnom melankolijom.
  • Novo ime: Septologija VI-VII – Jon Fosse (Naklada Ljevak)
    Posljednji dio monumentalnog djela norveškog nobelovca – priča o dvojici Aslea, slikaru i njegovom dvojniku, isprepletena sjećanjima i promišljanjima o vjeri i sudbini.
  • Pijani sveci zavijaju na mjesec – Toni Juričić (Mozaik knjiga)
    Literarna avantura kroz maglovite granice mašte i stvarnosti u istarskom gradiću – alkohol, rukopisi i demoni prošlosti na putu ka prosvjetljenju (ili barem dobroj priči).
  • Putovanja slijepih – Rade Jarak (Disput)
    Mikroeseji i priče koje putuju kroz duhove, snove, ratovanje i umjetnost – knjiga od ‘stotinu zakrpa’ koja hvata prolazne misli i neuhvatljive trenutke inspiracije.
  • Prijateljstvo na distanci. Jugoslavija i Kina u doba hladnog rata – Sanja Radović (Srednja Europa)
    Najcjelovitiji pregled odnosa Jugoslavije i Kine u hladnoratovskom kontekstu – ideologija, diplomacija i politička dinamika između Beograda i Pekinga.
tportal
Ne trebaju ni zdravstveno osiguranje!

Kako spasiti omiljenu knjigu koja se pokidala? Tu su NSK-ovi ‘doktori za knjige’

Kako spasiti omiljenu knjigu koja se pokidala? Odgovor na to pitanje možete dobiti na radionici popravaka i ručnih uveza knjiga. Održava se u sklopu Dana otvorenih vrata Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, koji nam nude i da zavirimo u mnoge druge skrivene sadržaje. Naši doktori za knjige brinu se za naše knjige ako se razbole, a to znači ako ih napadne nekakva bubica ili plijesan da ih zaštite i da se mogu koristiti još puno, puno godina, rekla je Dorja Mučnjak, rukovoditeljica odjela Korisničke službe NSK. HRT