Kad knjige bolje od plaće uče kako preživjeti mjesec
Najčitanije knjige listopada: financijska forma, pseća ljubav i mala doza misterija
Listopad su u hrvatskim knjižarama obilježili praktični savjeti i tople emocije. Na vrhu ljestvice nalazi se Budi financijski fit Tonija Miluna, Sandre Ferenčak i Tonija Vitalija – vodič za pametno upravljanje novcem, ulaganje i životnu ravnotežu. Slijede motivacijska Teorija Pusti ih Mel Robbins te roditeljski priručnik Beba za stolom. Među top naslovima su i dirljiva priča o čovjeku i psu Njegov miris poslije kiše, meditativni Predivan svijet s Pandama i Zmajem, te logička krimi-zagonetka Murdle. Listopad, čini se, više voli mir u duši nego stravu i užas. Index