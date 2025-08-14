Kako ne bankrotirati (prije nego što se to dogodi)
Kako spasiti kućni budžet: Olako ulazimo u minus i dižemo kredite umjesto da planiramo
Knjiga “Budi financijski fit” autora Tonija Miluna, Sandre Ferenčak (poznate kao Tetka) i Tonija Vitalija na jednostavan način uči čitatelje kako upravljati osobnim financijama. Autori ističu da su najveće pogreške Hrvata opsjednutost ostavljanjem dojma, preveliki minusi i kratkoročno razmišljanje. Knjiga nudi konkretne savjete, poput vođenja kućnog budžeta, primjene “metode 48 sati” pri kupnji te dugoročnog planiranja ulaganja. Cilj je osvijestiti ljude o tome kamo odlazi njihov novac i potaknuti ih na promišljenije financijske odluke. Poslovni