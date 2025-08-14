Kako spasiti kućni budžet: Olako ulazimo u minus i dižemo kredite umjesto da planiramo - Monitor.hr
Danas (13:00)

Kako ne bankrotirati (prije nego što se to dogodi)

Kako spasiti kućni budžet: Olako ulazimo u minus i dižemo kredite umjesto da planiramo

Knjiga “Budi financijski fit” autora Tonija Miluna, Sandre Ferenčak (poznate kao Tetka) i Tonija Vitalija na jednostavan način uči čitatelje kako upravljati osobnim financijama. Autori ističu da su najveće pogreške Hrvata opsjednutost ostavljanjem dojma, preveliki minusi i kratkoročno razmišljanje. Knjiga nudi konkretne savjete, poput vođenja kućnog budžeta, primjene “metode 48 sati” pri kupnji te dugoročnog planiranja ulaganja. Cilj je osvijestiti ljude o tome kamo odlazi njihov novac i potaknuti ih na promišljenije financijske odluke. Poslovni


04.07. (11:00)

Financijski fitness: i ulaganje je čista matematika

Toni Milun: Zašto ste unatoč dobrim primanjima vječno u minusu?

Toni Milun je u ovoj epizodi Fintecht Toka govorio o nizu tema vezanih uz financije i investiranje. Objasnio je zašto Hrvati i dalje najviše vjeruju u ulaganje u nekretnine (“beton i ciglu”), unatoč tome što cijene nekretnina u prosjeku rastu sporije (3,8% godišnje u zadnjih 20 godina). Krah Zagrebačke burze 2008. godine razlog je nepovjerenja nekih u dionice, ali je naglasio da se svjetsko tržište oporavilo i da je danas lakše ulagati u svjetske dionice. Kao najgore financijske odluke naveo je nasjedanje na prevare putem poruka na mobitelu i uzimanje kredita kod lihvarskih banaka. Skupi automobil najgluplja je investicija, ali je naglasio da je u redu trošiti na auto ako je to strast, pod uvjetom da se ne pretjeruje s drugim luksuzima. Preporučio je da se krene investirati s malim iznosima, poput 20 EUR mjesečno, kako bi se stekla navika. Upozorio je na opasnost dijeljenja financijskih savjeta bez stručnosti na društvenim mrežama, posebno na TikToku, i naglasio potrebu za strožom regulacijom. AI alati nisu loša stvar, tvrdi. Lider

23.06. (20:00)

To nam nisu rekli u školi

Najbolje vrijeme za početak mirovinske štednje? Jučer!

Ako se pitaju stručnjaci, najbolje vrijeme za početak mirovinske štednje u trećem stupu jest jučer, a drugo je najbolje vrijeme – danas. Snaga dugoročnog ulaganja razlikovat će oskudnu i komfornu mirovinu, pa iako mnogi smatraju da im je mirovina daleko, štednju bi trebalo shvatiti kao ulaganje u vlastitu slobodu. I dok se iz godine u godinu vidi poboljšanje u segmentu financijske pismenosti, mirovine nekako, barem na početku karijere, do otprilike 30-ih godina života, ostavimo po strani jer ‘daleko je to, stigne se sve’. No o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji treba razmišljati već s prvim zaposlenjem pa treba naučiti i how to, odnosno kada, kako i zašto promijeniti fond. Lider

05.06. (12:00)

Tri financijska šamara za buđenje iz konzumerističkog sna

Knjige koje mijenjaju odnos prema novcu, vremenu i “sigurnom poslu”

Autor članka na New Traderu je pročitao više od 200 knjiga o financijama, no samo tri su mu zaista utjecale na život. The Millionaire Fastlane M.J. DeMarca raskrinkava mit o sigurnom poslu i promiče izgradnju skalabilnih sustava za brže stvaranje bogatstva. Rich Dad Poor Dad Roberta Kiyosakija redefinira što su imovina i obveze, tjerajući nas da preispitamo svoje “investicije”. Your Money or Your Life Vicki Robin i Joea Domingueza ide korak dalje—svaki potrošeni euro zapravo je potrošeni sat života. Nakon ovih knjiga, kaže da više nikada nije gledao novac istim očima.

11.05. (18:00)

Kako preživjeti mirovinu bez da jedete paštetu svaki dan

Upozorenje: vaša mirovina mogla bi biti manja od studentskog budžeta

Financijska stručnjakinja upozorava da Hrvati u mirovini mogu očekivati manje od 45 % plaće, što znači da prosječna mirovina iznosi tek 522 eura (ako imate prosječnu plaću). Na seminaru koji se uskoro organizira može se naučiti kako bolje upravljati novcem, štedjeti, izbjeći inflaciju i investirati, čak i s malim iznosima. Financijska pismenost postaje nužnost – ne luksuz. Takva financijska situacija jasno ukazuje na potrebu za osobnom štednjom i boljim upravljanjem novcem. Stručnjaci naglašavaju kako je financijska pismenost ključna ne samo za svakodnevne potrebe, već i za dugoročno planiranje. Mirovina, Nacional

26.04. (20:00)

Ipak nećeš u penziji živjeti od nostalgije

Kako početi ulagati uz mali budžet: vodič za potpune početnike

Većina ljudi u Europskoj uniji je financijski nepismena, a prvi korak prema boljoj budućnosti je stvaranje navike štednje, bez obzira na iznos. Umjesto da čekate da vam “ostane nešto od plaće”, prvo odvojite za sebe – i to za budućeg sebe. Redovno ulaganje malih iznosa (10, 20, 50 eura mjesečno) važnije je od iznosa samog ulaganja. Ulaganje ne mora biti komplicirano – robosavjetnici poput Geniusa, Finaxa i Revoluta omogućuju početnicima da uz nekoliko klikova dobiju portfelj prilagođen vlastitim ciljevima i razini rizika. Ključ je u redovitosti i raznolikosti ulaganja, a ne u brzinskoj zaradi. Lider

15.02. (23:00)

Tko ne ulaže, magarac

Toni Milun: Građani imaju više mogućnosti za štednju i ulaganje nego ikad prije

Štednja je jedna od najvažnijih financijskih navika koje čovjek može razviti, jer pruža sigurnost i stabilnost u svakodnevnom životu te omogućuje ostvarenje dugoročnih ciljeva. Prema računici HGK, u Hrvatskoj se prosječno po stanovniku štedi 9600 eura, a građani u prosjeku štede 77 eura mjesečno. Iako matematičar Toni Milun nije financijski savjetnik, primjećuje sljedeće: Dobrovoljna mirovinska štednja ili europska mirovina su jedan dobar vid štednje za mirovinu, a odnedavno imamo i tri robo savjetnika, Finax, InterCapitalov Genius i Revolut. Na temelju vaših odgovora i vaše sklonosti riziku preporuče za vas optimalnu kombinaciju dioničkih i obvezničkih fondova – rekao je Milun. Sve više ljudi ulaže u kriptovalute, iako je to trenutno najrizičnije. U to se ne ulaže više od onoga što niste spremni izgubiti. Sigurniji za ulaganje su ETF-ovi, iako također nisu bez rizika. Lider

23.11.2024. (09:00)

Morat će nas učiti računati

Banke će morati ulagati u financijsko opismenjavanje građana, inače im slijede kazne

Novim zakonom banke u Hrvatskoj moraju dio godišnjeg prihoda ulagati u edukaciju građana o financijama. Ministar financija odredit će smjernice kako da to provedu, a banke koje to ne ispune, suočit će se s kaznama od 26.540 do 66.360 eura. Osim banaka, odgovorne osobe u upravi također mogu biti kažnjene do 6.630 eura. Cilj je poboljšati financijsku pismenost građana i potaknuti banke da postanu aktivniji partneri u obrazovanju. Poslovni

18.07.2024. (09:00)

Nema straha od male penzije

Blogerica i ulagačica Tetka za Forbes: Uspjela sam, više ne moram raditi da bih zarađivala

Sandra Ferenčak, dugogodišnja menadžerica u velikoj domaćoj kompaniji, koja je zadnjih godina postala poznata kao autorica bloga MyTetka komentira ulagačke prilike u Hrvatskoj. Sama ih je dobro iskoristila i na pragu je odlaska iz korporativnog svijeta, nakon što se više od 20 godina bavila financijama te projektnim upravljanjem. Kaže da nekretnine nisu nužno najbolja prilika za investiranje, iako su bolje od štednje u bankama i narodnim obveznicama. Za nas, male investitore, postoje opcije ulaganja koje donose solidnu zaradu uz umjeren rizik, a takve i sama godinama prakticiram. To su ulaganja u ETF-ove (exchange-traded- funds), odnosno, fondove koji ulažu u ‘košaricu’ najboljih svjetskih kompanija. Financijska pismenost kod nas je veća nego prije, iako su ljudi i dalje ili prekonzervativni ili misle da se mogu brzo obogatiti. Tetka ima tek 50 godina i već je stekla uvjete da ne mora raditi, konkretno, u korporativnom okruženju da se može više posvetiti sebi i svojim hobijima. Forbes

19.03.2024. (18:00)

Biznismeni i ulagači od malih nogu

Desitudo: Igru uz koju se uči o financijskoj pismenosti osmislili osnovnoškolci

Igra Desitudo, što je spoj latinskih riječi za želju (desiderium) i potrebu (necessitudo), rezultat je Hanfinog natječaja za izradu edukativne igre o financijskoj pismenosti. Stručnjaci ističu važnost razlikovanja želja i potreba te upoznavanja s financijskim pojmovima od najranije dobi. Dodaju da Desitudo nije samo igra, već i alat za učenje kompleksnijih financijskih pojmova, poput štednje ili ulaganja na tržištima kapitala. Pobjednik natječaja je Osnovna škola Petra Hektorovića s Hvara, čiji su školarci predložili ideju koja će se koristiti u igri. Hanfa će donirati igru svim osnovnim školama s kojima surađuje u promicanju financijske pismenosti, nadajući se da će doprinijeti boljem razumijevanju financija među mladima. (Poslovni)