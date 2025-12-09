Kako preživjeti ETF džunglu bez financijskog vodiča - Monitor.hr
ETF-ovi: jedna od onih šuma u kojoj se ne isplati trčati za svakom granom

Kako preživjeti ETF džunglu bez financijskog vodiča

Epizoda FIRE Podcasta za siromašne u kojem Tetka i Škrti otočanin razgovaraju o tome kako samostalno odabrati ETF-ove uz fokus na pasivno, dugoročno i jeftino ulaganje. Ključni savjeti uključuju biranje fizički repliciranih ETF-ova, preferiranje akumulirajućih fondova zbog porezne učinkovitosti u Hrvatskoj te odabir irskog domicila radi nižeg poreza na američke dividende. Važno je paziti na nisku TER naknadu i ne očekivati “čudotvorne” prinose – ETF-ovi daju prosjek tržišta. Najveća opasnost je psihologija investitora: izbjegavati tajmiranje, pretjerano trgovanje i paniku u padovima. Blog MyTetka


23.10. (20:00)

Kvadrat ili grafikon – pitanje je sad

Ulaganje u ETF-ove ili stan: što se više isplati? Postoje i nekrentinski ETF-ovi

Ulaganje u nekretninske ETF-ove sve je popularnija alternativa kupnji stanova za iznajmljivanje. Takvi fondovi omogućuju ulaganje u sektor nekretnina uz manji iznos, veću likvidnost i bez brige o održavanju. Donose pasivne prihode kroz dividende i diverzifikaciju ulaganja. S druge strane, fizička nekretnina nudi potpunu kontrolu, stabilnost i zaštitu od inflacije, ali uz visoke troškove i manju fleksibilnost. Prosječni prinos ETF-ova u zadnje tri godine kreće se od 3,7 do 14,7 %, dok su stanovi sigurniji, ali dugoročno manje profitabilni – osim kad cijene nekretnina rastu. tportal

17.10. (15:00)

Kad ti algoritam postane bolji savjetnik od kuma

Genius kao alat za financijsko opismenjavanje: što JP Morgan radi u Zagrebu

Od 2021. godine na Ekonomskom Labu prate razvoj InterCapitalovog Geniusa – hrvatske aplikacije za financijsko savjetovanje i ulaganje. Procijenili smo da je riječ o alatu koji može imati šire koristi u vidu povećanja financijske pismenosti i diverzifikacije portfelja financijske štednje, naročito među mlađim generacijama naviklima na digitalne interakcije i transakcije. U međuvremenu, ponuda se u Geniusu širila i transformirala. O dostupnim investicijskim shemama u okviru Genius Starta možete razmišljati kao o dvostrukoj primjeni načela da sva jaja ne treba držati u jednoj košari (diverzifikacija). Na stranici Geniusapp odvojene su informacije i edukacije za početnike od onih za napredne. Može se saznati puno toga korisnog o principima ulaganja, diverzifikaciji, portfeljima, odnosu očekivanog povrata i rizika, poreznom tretmanu ulaganja. Velimir Šonje ne nagovara, ali savjetuje da se svatko za sebe informira.

18.08. (14:00)

Kad memecoin vrišti na Redditu, ozbiljni projekti šapću na GitHubu

Solana, Ethereum i ekipa: tko je sljedeća kripto zvijezda?

Analitičari sve više ističu projekte s pravom infrastrukturom i korisnošću, a ne memecoine koji su trenutačno u trendingu. Best Wallet nudi alat za praćenje takvih prilika – od GitHub aktivnosti do ETF prijava – štiteći korisnike od prijevara i “rug pullova”. Solana se spominje kao favorit uz Ethereum, dok Chainlink, projekti RWA i AI integracije dobivaju pažnju zbog stvarnih slučajeva upotrebe. Institucionalna podrška i potencijalni ETF-ovi mogli bi potaknuti sljedeći veliki rast tržišta. Poslovni

31.12.2024. (08:00)

Nakon seizmičkih promjena, kripto ulazi u mainstream

Bitcoin i Ethereum ETF-ovi: godina koja mijenja igru

Godina 2024. obilježena je lansiranjem spot ETF-ova za bitcoin i ethereum, donoseći legitimnost kripto imovini na Wall Streetu i omogućujući investitorima jednostavniji pristup. Bitcoin ETF-ovi privukli su milijarde dolara, s cijenom bitcoina koja se više nego udvostručila na 108.000 USD. BlackRockov IBIT dominira tržištem, dok ethereum ETF-ovi bilježe sporiji rast, ali potvrđuju regulatorni status ethereuma. Grayscale se suočava s odljevi kapitala, dok analitičari očekuju širenje ETF ponude na druge kriptovalute. Bitcoin i ethereum ostaju ključni igrači u prostoru digitalne imovine, postavljajući standard za budući razvoj. Lider

24.11.2024. (18:00)

No, to ne znači da rizik nema

Tech Radar: Bitcoin se približava 100 tisuća dolara vrijednosti, ETF-ovi umanjuju rizik kod ulaganja

Odlični prinosi na klasične dioničke investicije kojima svjedočimo posljednjih mjeseci zapravo su „kamilica“ u usporedbi s prinosima na Bitcoin. Ipak, rijetko se tko usudi investirati u kriptovalute zbog velikog rizika, kojeg, po novom umanjuju takozvani ETF-ovi. Imajte na umu da sva investiranja nose rizik, pa je uz mogući dobitak, moguć i gubitak u odnosu na uloženo. Ivana Drlje i Ivan Kurtović iz Intercapital Asset Managementa u gostovanju kod Dragana Petrica dotaknuli su se nekoliko tema. Rizik kod cijena je nepromijenjen, manji je kod regulacije. Bug

23.10.2024. (21:00)

Investiranje od kolijevke pa do groba

Šonje o dugoročnim prinosima na S&P 500 po pitanju mirovina: Prijedlog nije neizvediv

Država bi mogla svakom novorođenom djetetu otvoriti mirovinski račun s uplatom od deset tisuća eura iz proračuna i uložiti ta sredstva u S&P 500 ETF do mirovine jer, uz realni prosječni godišnji prinos od oko osam posto, svako će dijete do mirovine imati oko 1,5 milijuna eura – to je Tetkin prijedlog. Velimir Šonje komentira za Lider:  Svodi se na izdvajanje dodatnih 0,5 posto BDP-a na godinu iz državnog proračuna što je u državi s neefikasnom državnom potrošnjom lako pronaći. Otpada onaj uobičajeni argument ‘proračun nam je zadan‘. Drugo, moć kumulativnog ukamaćivanja u vrlo dugom roku jedan je od ključeva financijske pismenosti odnosno discipliniranja zavaravajuće intuicije koja velikom broju ljudi govori da je ultra-dugoročna štednja upitna.

Navodno, ‘tko zna što će biti‘ i ‘živi se za danas‘, pa se većina ljudi nađe u čudu kada im se kaže da tisuću eura uloženih danas uz osam posto realnog prinosa na godinu daje skoro 150 tisuća (realnih) eura za 65 godina (ili ako vam je draže gledati bližu budućnost, oko 4,7 tisuća realnih eura za 20 i oko 22 tisuće realnih eura za 40 godina). Prema tome, ako i ne računamo na državu, podsjetnik na ovu računicu mogao bi dobro doći roditeljima koji štede za svoju djecu iako bi za njih trebalo uključiti kraće rokove štednje. 

23.08.2023. (15:00)

Dižem ulog i mičem hipoteku

Zašto je ETF toliko revolucionaran za bitcoin i kripto tržište

ETF-ovi (fondovi kojima se trguje na burzi) su ogroman posao. Samo je BlackRock krajem ožujka 2023. upravljao imovinom klijenata u ETF-ovima u iznosu od oko tri bilijuna dolara u nizu dionica, obveznica i roba. Odobrenje kripto ETF-ova ukazuje na više od uobičajenog prihvaćanja, može potaknuti zrelost tržišta, uspostaviti stabilnost cijena i potaknuti inovacije. Regulacija je i dalje najveća zapreka u SAD-u. Razni upravitelji fondova već godinama pokušavaju pokrenuti kripto ETF-ove, da bi ih SEC odbio zbog zabrinutosti za prijevaru i manipuliranje tržištem. Ali nije sve tmurno na regulatornom planu. Izvan SAD-a vidimo globalni trend prema jasnijim regulatornim okvirima za digitalnu imovinu, poput Hong Konga, Singapura, EU i UAE. Provedba regulatornih okvira u navedenim regijama ne samo da će se prilagoditi rastu i raznolikosti kripto tržišta, već će i povećati transparentnost i zaštitu investitora, što će koristiti i industriji i njezinim sudionicima, što bi moglo rezultirati domino efektom. Lider