ETF-ovi: jedna od onih šuma u kojoj se ne isplati trčati za svakom granom
Kako preživjeti ETF džunglu bez financijskog vodiča
Epizoda FIRE Podcasta za siromašne u kojem Tetka i Škrti otočanin razgovaraju o tome kako samostalno odabrati ETF-ove uz fokus na pasivno, dugoročno i jeftino ulaganje. Ključni savjeti uključuju biranje fizički repliciranih ETF-ova, preferiranje akumulirajućih fondova zbog porezne učinkovitosti u Hrvatskoj te odabir irskog domicila radi nižeg poreza na američke dividende. Važno je paziti na nisku TER naknadu i ne očekivati “čudotvorne” prinose – ETF-ovi daju prosjek tržišta. Najveća opasnost je psihologija investitora: izbjegavati tajmiranje, pretjerano trgovanje i paniku u padovima. Blog MyTetka