Kristijan Iličić o Afganistanu: Kao da tamo ne postoje dobri ljudi... - Monitor.hr
Danas (08:00)

Lakše je crtati crno-bijelo kad ne poznaješ boje

Kristijan Iličić o Afganistanu: Kao da tamo ne postoje dobri ljudi…

Svaki put kad objavim nešto iz Afganistana, komentari na Facebooku budu puni mržnje. Ljudi me napadaju kao da sam ja osobno odgovoran za politiku talibana i za sve što se događa u Afganistanu. Kao da tamo ne postoje dobri ljudi. Kao da cijela zemlja nema ništa vrijedno osim zla. Da, Afganistan ima ogromne probleme. Prava žena gotovo da ne postoje. Postoji represija, postoji strah, postoji nepravda. I da, užasno je kako se prema ženama odnose, kako nemaju prava – ali što ja tu mogu konkretno promijeniti? Ali ja vidim nešto drugo — jer sam tamo bio više puta, jer sam pio čaj u kućama običnih ljudi, jer sam spavao pod istim krovom s obiteljima koje nemaju ništa, ali ti daju sve.

I da, možemo mrziti talibane. Ali nemate pojma koliko njih zapravo želi promjene i drugačiji život.  Sjedio sam i s talibanima koji imaju djecu, koji imaju kćeri, i osobno su mi rekli da žele da se njihova djeca školuju — ali da su samo mali pijuni i da ne mogu ništa. I pazite — to su ljudi koji nemaju ni jedan razred osnovne škole jer je zemlja uništena i unazađena 45 godina ratova. Zamislite kako bi izgledala naša regija da smo imali rat 45 godina bez prestanka… Kristijan Iličić na svom Facebooku.


Slične vijesti

11.10.2023. (19:00)

Talibanska jurilica

Predstavljen superautomobil iz Afganistana

Afganistanski startup se u vijestima pojavio početkom ove godine kada je najavio supersportki automobil Mada9, prvi svjetski afganistanski superautomobil. Deset mjeseci kasnije Ahmadi se ukazao u glavnom gradu Katara, a Mada9 je postao Simurgh. Naravno, sve ovo djeluje kao lijepa priča, ali s pričama je problem što su često fikcijske. Entop je jedva skupio 130.000 dolara za nastup na sajmu, a potrebni su i ulagači kako bi se projekt realizirao. Ahmadijeve ambicije uključuju i utrkivanje u Le Mansu, što bi bio herojski podvig. Da bi realizirao san o utrkivanju i proizvodnji Simurgha potrebno mu je 43,2 milijuna dolara. Bogatašima koji imaju milijarde na računima, to se čini kao nama kupiti kikiriki, ali oni su poslovično oprezni prema bacanju novca… Revija HAK

24.09.2023. (13:00)

Ranjiviji nego što priznaju

Iran surađuje s talibanima u borbi protiv terorizma

Medicinsko osoblje i mnoštvo ljudi na mjestu napada pored džamije

Iran nije službeno priznao talibansku vladu u Afganistanu, ali nastoji pragmatično postupati s vlastodršcima u Kabulu. Iran i Afganistan imaju zajedničku granicu dugu oko 950 kilometara, koju je teško osiguravati. Granica ide djelomice preko visokih planina i nije prikladna za korištenje vojnih stražara. Još prije nego što su talibani preuzeli vlast u Afganistanu Teheran je imao dobre odnose s njima. Povezivalo ih je prije svega odbijanje SAD-a i njegove nazočnosti u toj regiji. „Uz pomoć talibana smo spriječili terorističke napade u svetom gradu Mashhadu”, izjavio je krajem kolovoza ove godine iranski parlamentarni zastupnik Mahmoud Nabavian i dodao da između Irana i talibana postoji opsežna suradnja tajnih službi u vezi s borbom protiv terorizma. Deutsche Welle

16.08.2023. (14:00)

Postepeno kuhanje žabe u vodi

Talibani su na vlasti u Afganistanu već dvije godine

Talibanima je, nakon povlačenja međunarodnih trupa iz Afganistana, pošlo za rukom da za nekoliko tjedana osvoje cijelu zemlju. Uprkos obećanjima danima na početku svoje vladavine, kada je rečeno da će, prema šerijatskom zakonu, poštovati prava žena, talibani su u protekle dvije godine donijeli niz zabrana koje drastično ograničavaju prava žena i djevojčica. One su istisnute iz javnog života, isključene iz obrazovnih institucija i s tržišta rada, a i njihova sloboda kretanja je jako ograničena. Nakon povratka na vlast postali su iskusniji i oprezniji. Na početku vladavine morali su djelovati oprezno, kako se stanovništvo ne bi okrenulo protiv njih. U međuvremenu su izdali 51 zabranu za žene, koje su uvodili postepeno, a ne odjednom, da ne zastraše zajednicu. Afganistansko društvo je demoralizirano i iscrpljeno. Ekonomija je uništena i više od 20 milijuna ljudi živi ispod granice siromaštva. DW

12.01.2023. (15:00)

Betmene, pa gdje si to parkirao, sunce ti

‘Talibanski Bugatti’ – prvi afganistanski superautomobil

ENTOP Mada-9 prvi je automobil koji nalikuje modernim superautomobilima, barem izvana. Nastao je nakon pet godina rada, a o karakteristikama i drugim detaljima za sada nema informacija. U nekoliko videa, koji kruže Internetom, vidimo tek vanjski izgled i možemo zaključiti da Mada-9 ima motor s unutarnjim izgaranjem. Jedan stariji video, nastao navodno tijekom sklapanja, pokazuje da je u prototip “superautomobila” ugrađen Toyotin četverocilindraš, tako da je ovdje vjerojatno riječ o konceptu u vrlo ranoj fazi razvoja. Šef kompanije ENTOP, Muhammad Raza Ahmadi, kaže kako će on biti spreman za izložbu u Kataru kroz samo dva tjedna. Autonet

08.01.2023. (11:00)

Prirodne zalihe plina, bakra i rijetkih metala u Afganistanu procjenjuju se na više od bilijun dolara

Talibani potpisali prvi veliki međunarodni ekonomski ugovor – s Kinom

24091359

Riječ je o kompaniji Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Company (CAPEIC), koja je s talibanima potpisala 25-godišnji sporazum o vađenju nafte u bazenu rijeke Amu na sjeveru Afganistana. Iako nijedna država nije službeno priznala talibane – štoviše, zapadne zemlje su preselile svoje afganistanske diplomatske misije u katarsku Dohu – pa tako ni Kina – Peking ima značajna ulaganja u ovoj regiji koja je važna za kinesku inicijativu “Pojas i put” (BRI). Ta inicijativa, koju je kineski predsjednik Xi Jinping pokrenuo 2013. godine, osigurava financiranje zemljama u razvoju za izgradnju infrastrukture poput luka, cesta i mostova. “Kina poštuje izbor neovisnosti koji je napravio afganistanski narod i poštuje vjerska uvjerenja i nacionalne običaje Afganistana. Kina se nikada nije miješala u unutarnje stvari Afganistana”, naglasio je kineski ambasador u Afganistanu Wang Yu glavnu razliku između kineskog i američkog pristupa zemljama u razvoju. Slobodna

20.11.2022. (12:00)

Samo humanitarna pomoć je besmislena

Oko 23 milijuna ljudi u Afganistanu pati od gladi. Posebno su ugrožene žene i djeca

Majka i dijete

Oko 23 milijuna ljudi u Afganistanu pati od akutne gladi, dan za danom. Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) upozorava da je riječ o jednoj od najvećih i najtežih kriza gladi u svijetu. Prema nedavnom izvješću FAO-a više od polovice stanovništva pogođeno je krizom. Uzroci su trajna suša, politička nestabilnost i posljedice pandemije COVID-19. Nagli prekid zapadne pomoći nakon što su talibani preuzeli vlast u kolovozu 2021. također pridonosi izvanrednom stanju. Nakon što su talibani preuzeli vlast brojne su vlade zaustavile pružanje pomoći Afganistanu. Prije toga je tri četvrtine javne potrošnje pokrivala međunarodna zajednica. Prema istraživanju koje je u svibnju 2022. provela nevladina organizacija “Save the Children” u Afganistanu od 1450 obitelji, oko 97 posto ih nije moglo adekvatno prehraniti svoju djecu. Prema navodima članova obitelji, djevojčice su hranjene lošije od dječaka. Devet od deset djevojaka zabrinuto je jer nemaju dovoljno energije za učenje, igru ​​ili obavljanje svakodnevnih obveza. Deutsche Welle

20.08.2022. (22:00)

Prisilna suradnja zbog humanitarne krize

Mogu li Amerikanci natjerati talibane na promjene

Razlozi propasti američke politike izgradnje države u Afganistanu detaljno su analizirani, a većina procjena upućivala je na to da je afganistanska vojska u potpunosti bila ovisna o SAD-u, od streljiva do oružja, zračne podrške, logistike i treninga. Nakon američkog povlačenja iz zemlje potplaćeni afganistanski vojnici zaključili su da riskiranje života za korumpiranu elitu u Kabulu nije isplativo. Također, cilj izgradnje moderne afganistanske države i prisiljavanje talibana da se uključe u politički sistem zemlje nisu bili ostvarivi jer su talibani sve to vidjeli kao nelegitimnu tvorevinu stranaca. Aljazeera

15.06.2022. (19:00)

Slatki život bivših afganistanskih političara

Državu im preuzeli talibani, narod gladuje, a oni po svijetu “ulažu” ukradene milijune u nekretnine

“Izvješća pokazuju da je bivši afganistanski predsjednik Ašraf Gani, dok je bježao iz Afganistana, imao sa sobom toliko opljačkanog novca da sav nije mogao stati u helikopter te ga je morao ostaviti novac na cesti”, napisali su republikanski zastupnici James Comer i Glenn Grothman u pismu državnom tajniku Antonyju Blinkenu tražeći odgovore. (…) Sudeći prema javnim dokumentima, intervjuima i drugim zapisima koje je analizirao Wall Street Journal, izbjegli dužnosnici koji su imali dobre poslove tijekom mandata bivšeg afganistanskog predsjednika Ganija sada žive u vilama duž kalifornijske obale ili pak u velikim europskim gradovima, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Turskoj. (…) Njihovo iskustvo posve je suprotno od života običnih građana koji su jedva uspjeli pobjeći iz Afganistana i sada se muče s plaćanjem stanarine u Americi ili su raštrkani diljem svijeta u kampovima i prenapučenim stanovima. Jutarnji

14.09.2021. (23:00)

Talibanski prohtjevi

Talibani su oduševljenim obećanom međunarodnom pomoći. Samo im malo ih smeta što Amerikanci nisu bili velikodušniji

Ministar vanjskih poslova Afganistana danas je zahvalio na obećanoj izdašnoj pomoći međunarodne zajednice od 1,2 milijarde dolara, a pritom je napomenuo kako je SAD mogao biti velikodušniji. Naime, njihova će pomoć iznositi 64 milijuna dolara, a talibanska je vlast razočarana jer umjesto zahvalnosti na pomoći koju su pružili pri evakuaciji dobivaju od Amerike prijetnje sankcijama. Bivši predsjednici Bush, Clinton i Obama također žele pomoći te će sa suprugama preko inicijative Welcome U. S. pomagati izbjeglicama doseljenima u Ameriku. Telegram

14.09.2021. (01:00)

Promises, Promises

Guterres: Donatori obećali više od 1,1 milijarde dolara za Afganistan, talibani obećali predanost pravima žena i slobode izražavanja

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres: “Afganistancima treba pojas za spašavanje da se suoče s onim što bi mogli biti njihovi najcrnji dani, rekao je Guterres i podsjetio da je afganistansko gospodarstvo u kolapsu dodatno pogodili teška suša i pandemija COVID-a. Humanitarna organizacija treba 606 milijuna dolara do kraja godine za potrebe 11 milijuna Afganistanaca, od ukupno 38 milijuna stanovnika. Mislim da ne treba kolektivno kažnjavati narod ako se vlasti zemlje ponašaju loše.” HRT