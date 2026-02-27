Kao da nam nije dosta ratova
Pakistan i Afganistan u “otvorenom ratu” nakon zračnih i kopnenih napada
Pakistan je izveo zračne i kopnene napade na talibanske ciljeve u Afganistanu, uključujući položaje u Kabul, Kandahar i Paktiu, nakon što je Kabul optužen za napade na pakistanske snage. Obje strane govore o velikim gubicima, a Islamabad sukob naziva “otvorenim ratom”. Pakistan tvrdi da se militanti Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) skrivaju u Afganistanu, što talibani poriču. Napetosti rastu od 2022., unatoč pokušajima posredovanja i kratkotrajnom primirju, dok analitičari upozoravaju na moguću daljnju eskalaciju. Jutarnji
- Premijer Shehbaz Sharif poručio je da neće biti kompromisa u obrani zemlje, dok je ministar obrane proglasio “otvoreni rat”. Talibanski glasnogovornik Zabihullah Mujahid tvrdi da nema žrtava i najavljuje odgovor ako napadi potraju. Obje strane iznose oprečne podatke o poginulima i zauzetim položajima, a UN i regionalne sile pozivaju na hitnu deeskalaciju sukoba. tportal
- Pakistan, znatno vojno nadmoćniji i nuklearna sila, optužuje Kabul da pruža utočište pakistanskim talibanima. Analitičari upozoravaju na rizik šire destabilizacije te pozivaju na hitne pregovore uz međunarodno posredovanje (CNN,tportal, Index)