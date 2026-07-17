Kritika složna: Pula dokazala da domaći film proživljava novu mladost - Monitor.hr
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Zlatne koke liježu zlatna jaja

Kritika složna: Pula dokazala da domaći film proživljava novu mladost

Ovogodišnji Pulski filmski festival ostat će upamćen po iznimno plodnoj i žanrovski raznolikoj filmskoj godini u kojoj je trijumfirao film “Koke” s čak četiri Zlatne arene. Struka naglašava da hrvatska kinematografija već godinama niže međunarodne uspjehe, a autorski timovi konačno pronalaze pravi jezik s publikom kroz drame, komedije i dokumentarce. Pula se nametnula kao ključni “vjetar u leđa” domaćim autorima, ali i kao nezaobilazna platforma za razvoj scenarija, edukaciju mladih profesionalaca i umrežavanje filmskih partnera koji jamče nastavak ovog kreativnog vala. HRT


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Također, ne treba smetnuti s uma ni to da je prvi glas koji je, nakon sklapanja trenutne vladajuće koalicije u Hrvatskoj, o kulturi dao Domovinski pokret, bio da se u Hrvatskoj više neće davati novci za snimanje filmova Nebojše Slijepčevića, ili za snimanje filmova kakav je “Čovjek koji nije mogao šutjeti”. Iz HDZ-a nije se čuo demanti. Također, ne treba s uma smetnuti da iz Ministarstva kulture nisu Slijepčeviću stizale čestitke za prethodne nagrade “Čovjeku koji nije mogao šutjeti”, a na HRT-u, u notornim Vijestima iz kulture, vijest o Zlatnoj palmi u Cannesu ukomponirana je u emisiju s prilogom da Jakov Sedlar snima novi film. Riječi Miljenka Jergovića prenose na Danici