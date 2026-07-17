Zlatne koke liježu zlatna jaja
Kritika složna: Pula dokazala da domaći film proživljava novu mladost
Ovogodišnji Pulski filmski festival ostat će upamćen po iznimno plodnoj i žanrovski raznolikoj filmskoj godini u kojoj je trijumfirao film “Koke” s čak četiri Zlatne arene. Struka naglašava da hrvatska kinematografija već godinama niže međunarodne uspjehe, a autorski timovi konačno pronalaze pravi jezik s publikom kroz drame, komedije i dokumentarce. Pula se nametnula kao ključni “vjetar u leđa” domaćim autorima, ali i kao nezaobilazna platforma za razvoj scenarija, edukaciju mladih profesionalaca i umrežavanje filmskih partnera koji jamče nastavak ovog kreativnog vala. HRT