Njima je retrogradni Merkur cijele godine

Krize, pljačka i ostavka ravnateljice uzdrmali budućnost Louvrea
Louvre suočen je s nizom kriza – od dotrajale infrastrukture, curenja i štrajkova zaposlenika do spektakularne krađe napoleonskog nakita vrijednog 88 milijuna eura. Nakon upozorenja o alarmantnom stanju muzeja i predstavljanja skupog plana obnove “Nova renesansa”, ravnateljica Laurence des Cars podnijela je ostavku. Projekt vrijedan više od milijardu eura izazvao je oštre kritike zbog financijskog rizika. Novi ravnatelj Christophe Leribault preuzima instituciju opterećenu sigurnosnim, financijskim i organizacijskim problemima. tportal