Njima je retrogradni Merkur cijele godine

Mona Lisa postala je svjetski poznata zahvaljujući krađi 1911. godine, kada je pomoćni radnik Louvrea Vincenzo Peruggia ukrao sliku i skrivao je dvije godine. Njegova jednostavna krađa i medijski publicitet pretvorili su Da Vincijevo djelo u ikonu, privlačeći milijune posjetitelja godišnje. Potraga za slikom bila je prepuna promašaja, uključujući ispitivanje Picassa. Peruggia je tvrdio da je sliku ‘vratio u Italiju’, no završio je u zatvoru. Danas se Mona Lisa gleda kroz staklo, dok je prije bila Peruggijina tajna ljubav. tportal