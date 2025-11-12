Slavna zbog krađe, a ne toliko zbog osmijeha
Kako je krađa učinila Monu Lisu najpoznatijom slikom svijeta
Mona Lisa postala je svjetski poznata zahvaljujući krađi 1911. godine, kada je pomoćni radnik Louvrea Vincenzo Peruggia ukrao sliku i skrivao je dvije godine. Njegova jednostavna krađa i medijski publicitet pretvorili su Da Vincijevo djelo u ikonu, privlačeći milijune posjetitelja godišnje. Potraga za slikom bila je prepuna promašaja, uključujući ispitivanje Picassa. Peruggia je tvrdio da je sliku ‘vratio u Italiju’, no završio je u zatvoru. Danas se Mona Lisa gleda kroz staklo, dok je prije bila Peruggijina tajna ljubav. tportal