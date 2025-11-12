Kako je krađa učinila Monu Lisu najpoznatijom slikom svijeta - Monitor.hr
Danas (14:00)

Slavna zbog krađe, a ne toliko zbog osmijeha

Kako je krađa učinila Monu Lisu najpoznatijom slikom svijeta

Mona Lisa postala je svjetski poznata zahvaljujući krađi 1911. godine, kada je pomoćni radnik Louvrea Vincenzo Peruggia ukrao sliku i skrivao je dvije godine. Njegova jednostavna krađa i medijski publicitet pretvorili su Da Vincijevo djelo u ikonu, privlačeći milijune posjetitelja godišnje. Potraga za slikom bila je prepuna promašaja, uključujući ispitivanje Picassa. Peruggia je tvrdio da je sliku ‘vratio u Italiju’, no završio je u zatvoru. Danas se Mona Lisa gleda kroz staklo, dok je prije bila Peruggijina tajna ljubav. tportal


Slične vijesti

24.10. (11:00)

Ono kad lopovi imaju bolji ukus od kolekcionara

Najpoznatije pljačke umjetnina: od Louvrea do zlatnog WC-a

Pariška pljačka iz Louvrea, u kojoj je u sedam minuta nestao nakit vrijedan 88 milijuna eura, samo je najnoviji čin u dugoj povijesti spektakularnih krađa umjetnina. Od ukradene tijare i legendarne ‘Mona Lise’, preko nestalog zlatnog WC-a u palači Blenheim, do antverpenskih dijamanata i Van Goghovih “krumpira”, svijet je više puta svjedočio pljačkama dostojnima holivudskih trilera. U nekima su lopovi pali, u drugima – postali legende. tportal

04.05.2024. (11:54)

Mona Lisu sele u podrum Louvre-a, tako će posjetitelji prestati biti razočarani