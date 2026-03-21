Čitati i pisati je temeljno, ostalo ovisi
Kruno Lokotar: Teško je druge naučiti uredničkom poslu, treba tu puno predznanja i talenta
Gotovo cijela nakladnička scena je u Zagrebu, što je šteta, nije Zagreb Hrvatska. Autora ima, dobrih i zanimljivih, šepamo s publikom, ne odgajamo je, ali to nije stvar toliko izdavača koliko Ministarstva znanosti, pa tek onda Ministarstva kulture. Za mlade autore sam složio spomenuti festival Prvi prozak na vrh jezika, no mimo toga imaju neke mogućnosti, ali im je teže nego nekad nama, jer se prostor za kulturu u medijima smanjio. No, svaka generacija bi morala stvarati vlastite platforme. Kritika je solidna, ali nema svoje personalizirane perjanice, to možda i nije pogubno – kaže Kruno Lokotar za H-alter. Sad je urednik AGM-a, nije više freelancer, a iza njega se nalazi više od 500 naslova pod njegovim uredničkim potpisom.