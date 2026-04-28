Zbunjuje i lijeve i desne, tuđe i svoje
Krušelj: Ako nam je Milanović jedina nada, situacija je beznadna
Novi se predsjednički mandat u široj javnosti sve češće doživljava kao da ga je većinski izborila protuhadezeovska desnica. Milanović obično lamentira ono što je njihovim ušima ugodno. Iako SDP formalno ne protestira protiv takve, zacijelo nije pretjerano ustvrditi, izolacionističke politike, a stranački dužnosnici ponekad kažu i neku dobru riječ za Milanovićeve slikovite opise HDZ-ovih nepodopština, među članstvom i simpatizerima ključa sve veće nezadovoljstvo. Sve su uvjereniji da hrvatsku demokraciju izvana uništava Milanovićev euroskepticizam, a iznutra Plenkovićeva opsesija autoritarnim vladanjem, protkanim korupcijom i klijentelizmom.
Dvije se nevolje, makar i međusobno sukobljene, čine nepremostivom zaprekom za perspektivniju budućnost. Šalju se glasne poruke da još veći dio razumnih i demokratski usmjerenih građana više neće izlaziti na birališta. Usporedbe radi, Mađari su nedavno imali jasnu političku alternativu, tako da su iskoristili svoju šansu, dok je hrvatska zbilja sve nejasnija i kontroverznija. Željko Krušelj za Danicu