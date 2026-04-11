Stranka koja voli sve što vole mladi (ali samo ako prođu prag)

Krušelj: Objektivno gledano, politički liberalizam u Hrvatskoj doista nema šansi za ponovni uzlet
Krušelj: Objektivno gledano, politički liberalizam u Hrvatskoj doista nema šansi za ponovni uzlet

Hrvatsko je biračko tijelo rascijepljeno između desnih i lijevih opcija, tako da ne može dobiti podršku koja bi HSLS-u omogućila da ozbiljnije odlučuje o formiranju vlasti i smjerovima hrvatskog razvoja. Prosječni građanin ne cijeni liberalne opcije kojima bi glavne točke trebale biti političke, ekonomske, manjinske, vjerske, seksualne i sve ostale slobode. Dokaz je tome i činjenica da izvorni HSLS u sebi sadrži i pojam „socijalno“, jer je strahovao da je čisti liberalizam odmah osuđen na propast. Građani, naime, svoju naklonost dijele između nacionalističke retorike i populističkih mjera, što je HDZ doveo gotovo do savršenstva, s jedne strane, ili socijalnih programa i građanskih vrijednosti, na kojima bi se barem trebao zasnivati SDP, s druge. HSLS u tome jednima ili drugima, ovisno o ponudi, može postati manjinski partner samo ako je to brojčano nužno. Željko Krušelj za Danicu podsjeća na nedavni Hrebakov ultimatum za ostanak u koaliciji.


26.11.2019. (23:30)

Hrvatski smisao letargičnih stranaka

Dežulović: Smisao HSLS-a

Izabran je novi predsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke, nad čim se zamislio Dežulović: “Nakon što je HSLS na izborima 2011. osvojio manje od polovice vlastitih glasova, HDZ ih je opet utrpao u praznu cisternu, starim makadamom prebacio preko izbornog praga i dao im dva zastupnička azila. Da radim u pograničnoj policiji, bogami bih provjerio tu stvar. Nema šanse da to rade zbog HSLS-ovih glasova: više bi ih dobili u koaliciji s Komunističkom partijom. Zašto onda? Ja, recimo, mislim da HDZ pomoću HSLS-a u Sabor šverca kokain. Čemu inače HSLS, čemu Sabor i izbori, čemu život, čemu sve ovo?”.

25.08.2018. (00:02)

Nove nade

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak: Dok su neki govorili o ustašama i partizanima, mi smo govorili o pametnom gradu

Upoznajte Darija Hrebak gradonačelnika Bjelovara iz HSLS-a. Dao je poduži intervju za Globus: “Iz vladajuće većine HSLS treba izaći samo u slučaju skretanja prema teškom klerikalizmu, gušenju sloboda medija i kršenja ljudskih prava. Za Dan grada i branitelja u Bjelovaru neće svirati Bajaga – ali ni Thompson. Zabrana Bajage u Karlovcu je glupa. Uveli su zabranu zapošljavanja u administraciji na četiri godine, i idu prema potpunoj digitalizaciji… Mogu zamisliti suradnju i s ljevicom i s desnicom. Mene zanima digitalizacija društva, obrazovanje, porezno rasterećenje i snažnije zahvaćanje u mirovinski i zdravstveni sustav. Ljudima treba reći: Spremni smo izgubiti izbore, ali mora se rezati javna potrošnja.”

24.09.2016. (17:57)

Podršku studentima Filozofskog fakulteta u subotu je dao HSLS te se usprotivio "samovolji dekana" Vlatka Previšića, a objavu saborskog zastupnika Željka Glasnovića na Facebooku najoštrije osudio poručujući da se prosvjedi ne mogu rješavati "pendrekom i suzavcem"

21.06.2015. (21:10)

Čuda da se dese

Josip Budimir: ‘Moguća je velika koalicija HDZ-a i SDP-a’

HSLS-ov gospodarski strateg Josip Budimir izjavio je kako postoji mogućnost da HDZ i SDP oforme koaliciju nakon parlamentarnih izbora. “U životu, a pogotovo u politici nikad ne reci ne. Takva bi suradnja bila mnogo bolja i produktivnija nego da relativni pobjednik, bez obzira tko to bio, postane objektom ucjena i egzibicionističkih prohtjeva nekog minornog političkog partnera”, rekao je Budimir. Jutarnji

20.03.2015. (17:36)

Prezime koje nosi težinu

Darinko Kosor: HDZ i HSLS zajedno izlaze na izbore u Zagrebu

HDZ i HSLS na izbore u Zagrebu izaći će zajedno, rekao je Darinko Kosor. „Ako Milan Bandić podnese ostavku, imam dogovor s Tomislavom Karamarkom da ćemo na izbore u Zagrebu izaći zajedno“, kaže Kosor, tvrdeći da su predsjednički izbori pokazali da ove dvije stranke zajedno odlično funkcioniraju. Kosor, međutim, kaže da se sigurno neće kandidirati za gradonačelnika. Index

16.03.2015. (09:36)

HDZ i HSLS počeli pregovore za izlazak na izbore sa zamjenicom gradonačelnika