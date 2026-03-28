Odaberi jedan broj. Sigurno ćeš pogriješiti...

– A šta je ovo? – prekine ga onda Branko Bačić i dohvati drvenu maketu za obod rastvorene školjke.
Krušelj: SDP je pokazao izniman talent za katastrofalan izbor lidera
Vladajuća stranka godinama gomila afere i skandale. Velike i još veće. Kriminal, korupcija i klijentelizam ne posustaju, a svakodnevno se suočavamo s nebrojenim gospodarskim i socijalnim obmanama i cinično interpretiranim statistikama. Pozorno odabranim brojkama koje milozvučno dolaze iz Banskih dvora vrijeđa se inteligencija prosječnog građanima, kamoli informiranijeg intelektualca. Ponovno ubrzava inflacija koja je već odavno premašila rast plaća i kronično premalih mirovina, po čemu pretendiramo na neslavni europski rekord.
Mogu li za hrvatsku oporbu postojati bolji argumenti i pogodniji uvjeti za političko demontiranje vladajućeg HDZ-a? Teško. Gotovo nezamislivo. Plenkovićeva ekipa kao da je pitala SDP kao oporbenog lidera što sve još mora činiti da bi mu olakšala taj očekivani zaokret. HDZ i njegovi u doslovnom smislu tragikomični partneri naprosto se nude za brzi silazak s desetogodišnjeg trona. Hoće li biti izvanrednih izbora? Neće. Što je situacija lošija, za neke i beznadna, vladajuća je stranka sigurnija u svoj status. Jedini je prihvatljivi zaključak SDP-ovog posrtanja, budući da nemaju izvršnu vlast zbog koje bi se zamjerali građanima, da prosječni birač ne vjeruje da bi ta stranka lijevog centra mogla nešto promijeniti u pozitivnom smjeru. Željko Krušelj za Danicu