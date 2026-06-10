Dva mandata koji liberalizam znače

Mirko Budiša, zamjenik predsjednika HSLS-a, očitao je bukvicu Nevenki Lastrić-Đurić, svojoj stranačkoj kolegici i državnoj tajnici u MUP-u, o tome što je zapravo liberalizam. Jako joj je zamjerio što se pridružila zagrebačkoj Povorci ponosa (Index). Svoju je odbojnost iskazao javnim priopćenjem, ne bi li se na svaki način distancirao od državne tajnice, ali i upozorio članstvo da HSLS neće tolerirati zagovaranje prava seksualnih manjina. Najstarija stranka hrvatskog parlamentarizma ne bi se, dakle, trebala zalagati za proklamiranu puninu ljudskih prava, pogotovo nekakvih „pedera“ i „lezbi“, već jedino za oblike kakvi su primjereni „pristojnom“ hrvatskom konzervativizmu. Takav bi selektivni liberalizam trebao štititi pravo na politizirane „hodove za život“, klečavce na trgovima, crkveno uplitanje u laička pitanja…

Indikativno je bilo da se Dario Hrebak, predsjednik stranke, nije očitovao o Budišinom javnom istupu, iako je njime demonstrirano i unutarstranačko nejedinstvo. To može ukazivati na samo dvije stvari: ili je Hrebak već digao ruke od privida zagovaranja principijelnog liberalizma, koji ne smije biti selektivan i naglašeno konzervativan, ili zapravo više ne upravlja svojom strankom, što bi značilo da u vodstvu prevagu imaju zagovornici neprikrivenih desnih opcija. Željko Krušelj za Danicu