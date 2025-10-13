Kružna ekonomija primjenjiva i u građevini: U Australiji od taloga kave napravili bio-beton - Monitor.hr
Kavu u mješalicu za beton - doza kakva ponekad dobro dođe

Kružna ekonomija primjenjiva i u građevini: U Australiji od taloga kave napravili bio-beton

Australski znanstvenici s RMIT sveučilišta razvili su beton 30% jači dodavanjem prženog taloga kave, obrađenog na 350°C u bio-ugljen. Ova inovacija istovremeno smanjuje globalni organski otpad i potrebu za vađenjem pijeska, čime štiti okoliš. Istraživanja su još u ranoj fazi, fokusirana na trajnost i otpornost na ekstremne temperature, dok se testira i bio-ugljen od drugih organskih ostataka poput piljevine i hrane. Rješenje spaja kružnu ekonomiju i građevinsku inovaciju, obećavajući održiviju i ekološki prihvatljiviju budućnost betona. Green


