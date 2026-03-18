Koktel krize: Manje ruma, više Rubija
Kuba na prekretnici: Odbrojavanje do kraja Castrove ere pod pritiskom Washingtona
Kuba se suočava s najtežom krizom od raspada SSSR-a, pritisnuta američkom naftnom blokadom i gubitkom saveznika. Analitičari predviđaju tri moguća smjera: kontroliranu smjenu vlasti uz tehnokratske reforme (vijetnamski model), nagli slom sustava uslijed prosvjeda koji bi vodio ka demokratskoj tranziciji, ili nastavak sporog propadanja uz masovno iseljavanje i ovisnost o stranoj pomoći. Dok administracija Donalda Trumpa i Marco Rubio stežu obruč tražeći odlazak predsjednika Díaza-Canela, opstanak dosadašnjeg komunističkog modela čini se sve manje izvjesnim. Index