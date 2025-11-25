Karibi sunčani, život olujan
Kubansko gospodarstvo u slobodnom padu
Kuba prolazi kroz najdublju krizu u modernoj povijesti: 89% obitelji živi u ekstremnom siromaštvu, a 70% preskače obroke. Plaće od 5–15 dolara mjesečno ne pokrivaju ni osnovne namirnice, dok su struja, voda i lijekovi kronično nedostupni. Masovna emigracija, kolaps zdravstva i pad proizvodnje ostavili su zemlju bez stručnjaka i radne snage. Privatni sektor jedini raste, ali ga vlasti sputavaju strahom od političkih promjena. Turizam je propao, peso se urušio, a država je paralizirana vlastitim ideološkim proturječjima. Jutarnji prenosi The Economist