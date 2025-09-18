Ledenjak Alsek na Aljasci stvorio novo jezero i otok Prow Knob nakon rekordnog povlačenja - Monitor.hr
Danas (14:00)

Otok gratis

Ledenjak Alsek na Aljasci stvorio novo jezero i otok Prow Knob nakon rekordnog povlačenja

Ledenjak Alsek na jugoistočnoj obali Aljaske povlači se brže nego ikada, oslobađajući goleme količine otopljene vode u sve veće jezero. Tijekom posljednjih 40 godina, ovaj se proces toliko ubrzao da je stvorio novi geografski fenomen: mala planina poznata kao Prow Knob odvojila se od ledenjaka i pretvorila u otok usred jezera Alsek. Konačno odvajanje, zabilježeno između 13. srpnja i 6. kolovoza 2025., omogućuje istraživačima jedinstvenu priliku da u stvarnom vremenu usporede dugoročne znanstvene prognoze s prirodnim procesima. tportal


Slične vijesti

15.08. (14:00)

Život na sjeveru: od mamuta do milijuna barela

Aljaska nije samo geografski idealno mjesto za održavanje sastanka Trumpa i Putina, ona ima i svoju rusku povijest

Sve do kraja posljednjeg ledenog doba, prije oko 10.000 godina, postojao je čak i kopneni most između današnjeg istoka Rusije i Aljaske. Tim putem su vjerojatno prvi ljudi stupili na američki kontinent. Potom je porast razine mora učinio to područje neprohodnim – a na Aljasci su domorodački narodi najprije bili sami. Rusi je počinju naseljavati u 18. stoljeću, ubrzo nakon što su tamo slali svoje prve ekspedicije. SAD ju kupuje 1867. za 7,2 milijuna dolara (ekvivalent današnjih 129 milijuna). Rusija je i nakon prodaje Aljaske SAD-u na neki način ostala prisutna: ondje i danas postoji oko 80 ruskih pravoslavnih zajednica. Dugo je Aljaska smatrana beskorisnom divljinom sve dok 1967. nisu otkrivena velika nalazišta nafte. Ovaj klimatski štetan energent i danas je zaslužan za gospodarski prosperitet Aljaske. U Veliku Britaniju, Njemačku ili Francusku Putin danas ne bi mogao putovati jer bi bio uhićen. SAD ne priznaje taj sud te se na Aljasci ne mora toga bojati. DW

21.12.2024. (14:00)

To ti je zajednica

Youtuber posjetio grad u kojem svi žive u istoj zgradi

U gradu Whittier na jugu Aljaske živi 263 stanovnika, a posebnim ga čini to što gotovo svi žive pod istim krovom, u zgradi poznatoj kao Begich Towers. Zgrada ima 14 katova i prilagođena je za dugoročni boravak i život u ekstremnim vremenskim uvjetima. Izgrađena je na vrhuncu Hladnog rata s ciljem da se u njoj smjeste trupe raspoređene u ovoj oblasti. Unutar zgrade nalaze se škola, crkva i pošta te sve što je stanovnicima potrebno za život. Youtuber je istražio unutrašnjost zgrade i pokazao gdje se nalazi pošta i mali dućan s bankomatom. Zanimljivo je i da postoji tunel koji povezuje zgradu sa školom. Index

10.12.2024. (23:38)

Umjesto automobila, stanovnici Aljaske ispred kuća parkiraju avione

28.04.2024. (01:00)

Pod istim krovom

U srcu Aljaske leži Whittier, grad s nevjerojatnom pričom: Do njega se ide tunelom, a 217 stanovnika živi i radi u jednoj zgradi

Sa samo 217 stanovnika, ovo je mjesto gdje cijela zajednica živi pod jednim krovom – doslovno. Begich Towers nije obična stambena zgrada; to je grad u malom, sa svojom policijskom stanicom, trgovinom, crkvom i školom, sve smješteno unutar iste strukture. Whittier se nalazi 96 km južno od Anchoragea, a do njega vodi prilično zapanjujući jednosmjerni tunel koji se noću zatvara. Unutar zgrade nalazi se hotel, što omogućuje gostima da vide kako funkcionira svakodnevni život u ovoj neobičnoj zajednici. Svojim jedinstvenim načinom života, Whittier dokazuje da povezanost može procvjetati čak i u najneobičnijim okolnostima. (Klik.hr)

23.10.2022. (17:48)

Život na sjeveru

U Whittieru na Aljasci svi su susjedi: cijeli gradić živi u jednoj zgradi

Vojarne su uklonjene, Buckner Building je napušten, a preostali stanovnici Whittiera ostali su živjeti u golemoj zgradi koja je u međuvremenu dobila ime Begich Towers. Zgrada sastavljena od tri povezana modula tako je nazvana u znak sjećanja na Nicka Begicha, demokratskog zastupnika iz Aljaske koji je 1972. godine poginuo u avionskoj nesreći negdje u blizini Whittiera. Kongresnik čiji su roditelji bili porijeklom iz Like bio je jako popularan na Aljasci i dva puta je biran u američki Kongres. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Tportal

23.08.2017. (14:18)

Topi se permafrost na Aljaski

19.03.2017. (19:50)

Od Božića eruptirao 37 puta: Najaktivniji vulkan na svijetu

31.08.2016. (08:23)

Život na sjeveru

Cijeli grad na Aljaski živi u jednom neboderu

U gradu Whittieru na Aljaski godišnje padne i do tisuću puta više snijega nego u ostatku države, pa su se stanovnici – njih 220 – iz praktičnih razloga svi zbili u jednu jedinu zgradu. Begich Towers Incorporated ime je nebodera na četrnaest katova, a osim stanova u njemu su smješteni škola, liječnička ordinacija, pošta, poslovni uredi, trgovina, crkva… Index

06.03.2016. (14:34)

Na Aljasci se održava utrka pasa za vuču saonica, u desetak dana na minus 50 prijeći će 1.600 kilometara

21.09.2015. (12:10)

Ne mogu protiv prirode

Selo Kivalina bježi od mora

Arktik je posebno pogođen zbog globalnog zatopljenja. Selo Kivalina smješteno na malom otoku na Aljasci trpi posljedice erozije, porasta razine mora i nestanka ribe i zato želi preseliti u unutrašnjost, ali za to im treba preko 100 milijuna dolara. Deutsche Welle