Otok gratis
Ledenjak Alsek na Aljasci stvorio novo jezero i otok Prow Knob nakon rekordnog povlačenja
Ledenjak Alsek na jugoistočnoj obali Aljaske povlači se brže nego ikada, oslobađajući goleme količine otopljene vode u sve veće jezero. Tijekom posljednjih 40 godina, ovaj se proces toliko ubrzao da je stvorio novi geografski fenomen: mala planina poznata kao Prow Knob odvojila se od ledenjaka i pretvorila u otok usred jezera Alsek. Konačno odvajanje, zabilježeno između 13. srpnja i 6. kolovoza 2025., omogućuje istraživačima jedinstvenu priliku da u stvarnom vremenu usporede dugoročne znanstvene prognoze s prirodnim procesima. tportal