Otok gratis

Sve do kraja posljednjeg ledenog doba, prije oko 10.000 godina, postojao je čak i kopneni most između današnjeg istoka Rusije i Aljaske. Tim putem su vjerojatno prvi ljudi stupili na američki kontinent. Potom je porast razine mora učinio to područje neprohodnim – a na Aljasci su domorodački narodi najprije bili sami. Rusi je počinju naseljavati u 18. stoljeću, ubrzo nakon što su tamo slali svoje prve ekspedicije. SAD ju kupuje 1867. za 7,2 milijuna dolara (ekvivalent današnjih 129 milijuna). Rusija je i nakon prodaje Aljaske SAD-u na neki način ostala prisutna: ondje i danas postoji oko 80 ruskih pravoslavnih zajednica. Dugo je Aljaska smatrana beskorisnom divljinom sve dok 1967. nisu otkrivena velika nalazišta nafte. Ovaj klimatski štetan energent i danas je zaslužan za gospodarski prosperitet Aljaske. U Veliku Britaniju, Njemačku ili Francusku Putin danas ne bi mogao putovati jer bi bio uhićen. SAD ne priznaje taj sud te se na Aljasci ne mora toga bojati. DW