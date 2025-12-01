Tablete jedu tržište, ne (nužno) vi

Eli Lilly postala je prva ne-tech tvrtka vrijedna 1,5 bilijuna dolara zahvaljujući eksploziji prodaje lijekova za mršavljenje poput Mounjara i Zepbounda. GLP-1 i srodni lijekovi mijenjaju prehrambene navike, smanjujući potrošnju hrane i donoseći zdravstvene koristi, ali i nuspojave poput gubitka mišića i koštane gustoće. Visoke cijene stvaraju pritisak na zdravstvene sustave, a pristup je neujednačen, posebno u SAD-u. Unatoč kontroverzama, konkurencija raste, cijene bi mogle padati, a industrija ulazi u novu eru koja bi mogla promijeniti tržišta – i ljudsko zdravlje. Index