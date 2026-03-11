Na prvu zvuči strašno, da se za heljdin kruh ne koristi heljdino brašno

Kruh, krekeri, keksi i grickalice u Europi će od idućeg tjedna moći sadržavati brašno od kućnog zrikavca (Acheta domesticus) s visokim sadržajem proteina, izvještava Agronotizie. Oni su bogat izvor proteina, tvrdi se, čiji je sadržaj od 60 do 70 posto masnih kiselina i minerala. Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda FAO smatra da je uzgoj insekata održiva alternativa uzgajanju životinja u proizvodnji hrane za ljude. Njihova prednost je što se mogu uzgajati na malom prostoru, na organskim proizvodima i svojevrsnom otpadu koji se tako recikliraju. Troše male količine vode i emitiraju manje stakleničkih plinova. Još jedna prednost je što ne predstavljaju rizik za prenošenje zoonoza, bolesti koje se prenose sa životinja na ljude. No, može biti problem za alergičare. Agroklub