Na prvu zvuči strašno, da se za heljdin kruh ne koristi heljdino brašno

Ljuske heljde kao neočekivani dodatak zdravijem kruhu

U prošlosti se sastav kruha često mijenjao zbog nestašice hrane, pa su se u tijesto dodavale razne zamjene. Danas, u obilju hrane, raste interes za nutritivno bogatijim sastojcima. Istraživanje poljskih znanstvenica pokazalo je da se mljevene ljuske heljde mogu dodati pšeničnom brašnu kako bi kruh sadržavao više polifenola, spojeva s antioksidativnim djelovanjem. Kruh s dodatkom ljuski postaje tamniji i mekši, a pri većim količinama dobiva i blagi miris heljde. Najveće antioksidativno djelovanje pokazao je kruh od integralnog brašna s 4,5 % ljuski heljde, što upućuje na mogućnost iskorištavanja dosad zanemarenog nusproizvoda u prehrani. Nenad Raos za Bug


