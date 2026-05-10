Fact checked, probaj s nečim boljim

Manipulacija fotografijom oslobođenja Zagreba 1945.
Objava na mreži X koristi Pavićevu fotografiju pustog Trga bana Jelačića kako bi sugerirala da Zagrepčani nisu podržavali dolazak partizana 1945. godine. Međutim, povijesni kontekst otkriva da je snimka nastala 8. svibnja tijekom trajanja borbi i povlačenja neprijateljskih snaga, kada je kretanje bilo opasno. Čim su sukobi utihnuli, građani su izašli na ulice, što dokazuju brojne druge fotografije dočeka. Vrhunac podrške bio je masovni miting 11. svibnja s preko 100.000 ljudi. Korištenje selektivnih prizora bez objašnjenja služi isključivo povijesnom revizionizmu i širenju dezinformacija. Lupa