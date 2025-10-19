Kad subvencije odu, svi traže sjekiru
Manje subvencija, viši računi: mnogi se vraćaju grijanju na drva
Početak listopada donio je hladnoću, ali i više troškove grijanja jer je Vlada smanjila subvencije za plin i struju. Kućanstvima će računi porasti prosječno devet eura mjesečno, pa se mnogi ponovno okreću ogrjevnom drvu čija je cijena ostala stabilna – oko 65 eura po kubiku. Dok jedni griju samo jednu sobu da uštede, drugi kombiniraju drva i plin. Stručnjaci pak upozoravaju da je drvo, iako jeftinije, ekološki i energetski neučinkovito grijanje. N1