Zgrade nas deru, ali može i jeftinije
Stručnjaci: Energetska obnova i učinkoviti sustavi ključni su za smanjenje potrošnje energije u zgradama
Na konferenciji o održivom grijanju i hlađenju istaknuto je da hrvatske zgrade troše 40% ukupne energije, ponajviše na toplinu i rashladu. Stručnjaci poručuju da su najveće uštede moguće energetskom obnovom – izolacijom ovojnice, modernizacijom sustava te korištenjem obnovljivih izvora i toplana. Uštede nakon obnove mogu doseći 50–60%, a poboljšava se i udobnost te vrijednost objekata. Naglašena je važnost cjelovitog pristupa, primjera dobre prakse i odustajanja od čekanja subvencija. Predstavljen je priručnik koji daje konkretne smjernice za učinkovito i održivo grijanje i hlađenje u zgradama. Zgradonačelnik