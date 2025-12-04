Zgrade nas deru, ali može i jeftinije

Uz ugodu u ljetnim i zimskim mjesecima mogu se pojaviti i dugoročne neugode koje ćete liječiti godinama. Urolozi najbolje znaju o čemu je riječ, neovisno radi li se o muškarcima ili ženama. Ukoliko idete na dulji put s malo stajanja, stalno uključeno grijanje sjedala nije dobro za vaš mokraćni mjehur. Kao što za isti taj mjehur nije dobro i da vam tijekom cijelog puta u ljetnim mjesecima puše hladan zrak iz ventilacije. Hlađenje sjedala može prouzročiti bolesti kao što je prostatitis… Kao što prostata ne podnosi da putujete 10 sati i bez ikakve pauze ne obavite mokrenje. Preporuka urologa s kojim smo razgovarali je da se minimalno svaka dva sata napraviti pauza za odlazak u toalet. Naravno, to će dobro doći i cijelom tijelu – kičmi, nogama, rukama, vašem vratu, prokrvljenosti, mozgu… Radite li velike pauze između odlazaka u toalet, primijetit ćete odgodu funkcionalnosti mokrenja. Revija HAK