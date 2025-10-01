Ili deblji novčanici ili deblji popluni

Države u Europi do sada su većim dijelom zaštitile gospodarstva i građane od povećanih cijena energije i mogućih posljedica na troškove života. A kako vrijeme odmiče sve se glasnije nameće pitanje koliko dugo ćemo tako? Cijene električne energije i prirodnog plina za sada su se značajnije smanjile u odnosu na vrhunac koji se dogodio 2022., ali su i dalje oko tri puta iznad razine razdoblja prije pandemije i vjerojatno će još neko vrijeme ostati visoke i volatilne. Europa se već neko vrijeme želi udaljiti upravo od tih energenata za koje se sada nude subvencije, što je kontra logike energetske tranzicije. Zato se postavlja pitanje – treba li više tržišta ili državne regulative u gospodarstvu? Zapravo najveći problem je takozvana energetska (ne)pismenost gdje jako malo građana zna kako se definiraju i određuju cijene energije/energenata u Hrvatskoj. Iz toga izlazi to da se obezvređuje energija, nedovoljno ulaže u mjere energetske učinkovitosti, u nove održive energane… Lider