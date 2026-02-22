Jedan paket za sve - zdravlje nije konfekcija

Masovni sistematski pregledi ne smanjuju smrtnost, pokazuje niz studija - Monitor.hr
Masovni sistematski pregledi ne smanjuju smrtnost, pokazuje niz studija

Opći, neselektivni sistematski pregledi zdravih ljudi ne smanjuju ukupnu ni specifičnu smrtnost, ali povećavaju broj dijagnoza, dodatnih pregleda i zahvata. Međutim, mnogi od njih nemaju kliničke koristi. Studije poput danske Inter99 i britanske UK Family Heart Study potvrđuju da poboljšanja „mekih“ čimbenika rizika ne vode manjim stopama smrti ili teških bolesti. To ne znači da je prevencija besmislena – nego da mora biti pametno ciljana. Stručnjaci ističu da su resursi ograničeni te da su ciljani preventivni programi, poput probira za rak i kardiovaskularne bolesti, dokazano učinkovitiji i isplativiji. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.


08.02. (15:00)

Sve se vraća u prah. I to luksuzni

Nova snimka maglice Heliks otkriva kemiju života i sudbinu Sunca

Svemirski teleskop James Webb snimio je dosad najdetaljniji prikaz maglice Heliks, poznate i kao Božje ili Sauronovo oko. Riječ je o planetarnoj maglici nastaloj smrću zvijezde slične Suncu, u čijem središtu se nalazi bijeli patuljak. Infracrvena promatranja otkrivaju složenu strukturu plina i prašine, uključujući kometne čvorove i hladnu prašinu bogatu organskim spojevima. Taj materijal sudjeluje u nastanku novih zvijezda i planeta te pokazuje kako su nastali sastojci života – i kako će završiti Sunce za oko pet milijardi godina. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

07.02. (18:00)

Tablete su se umorile

Injekcija svakih šest mjeseci mogla bi promijeniti liječenje visokog tlaka

Hrvatska je među europskim rekorderima po hipertenziji – ima je više od polovice odraslih, a mnogi je ne liječe ili terapiju ne uzimaju redovito. Novo istraživanje KARDIA-2, objavljeno u JAMA-i, pokazuje da eksperimentalni lijek zilebesiran, koji se daje potkožnom injekcijom svakih šest mjeseci, može stabilno sniziti krvni tlak kada se doda standardnoj terapiji. Lijek djeluje putem RNA interferencije, smanjujući proizvodnju angiotenzinogena. Dugotrajno djelovanje moglo bi riješiti ključni problem hipertenzije – lošu terapijsku disciplinu. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

13.01. (19:00)

Manje šećera, više pitanja

Nove američke prehrambene smjernice izazvale kritike zbog mesa, masti i nejasnih poruka

Američke prehrambene smjernice DGA 2025.–2030. izazvale su oštre kritike stručnjaka i nevladinih organizacija zbog prevelikog naglaska na meso, punomasne mliječne proizvode i visoki unos proteina te zbunjujućih poruka o “zdravim mastima”, uključujući maslac i goveđi loj. Kritičari upozoravaju na zanemarivanje znanstvenih dokaza o rizicima crvenog mesa i zasićenih masnoća, kao i izostanak održivosti i okolišnog aspekta. Smjernice se percipiraju kao politički ublažene i prilagođene prehrambenoj industriji. Index

11.01. (16:00)

Prvo kemija, pa biologija

Eksperiment potvrđuje da je RNA mogla nastati prirodno na ranoj Zemlji

Japanski znanstvenici eksperimentalno su pokazali da se RNA može spontano formirati u uvjetima kakvi su vladali na ranoj Zemlji prije oko 4,3 milijarde godina. Kombiniranjem riboze, nukleobaza, fosfata, borata i bazaltnih stijena uz cikluse isušivanja i rehidracije, RNA molekule nastale su bez složenih laboratorijskih intervencija. Time je pružena snažna potpora hipotezi o RNA svijetu, prema kojoj je RNA bila prva molekula koja je istodobno nosila genetske informacije i katalizirala kemijske reakcije, omogućivši početak života iz nežive tvari. Index

10.01. (16:00)

Mozak se ipak ne predaje

Srušen mit o neizliječivosti Alzheimerove bolesti

Nova studija objavljena u Cell Reports Medicine pokazuje da poremećaj ravnoteže molekule NAD+ ima ključnu ulogu u razvoju Alzheimerove bolesti. Na mišjim modelima, znanstvenici su dokazali da održavanje ili obnova te ravnoteže ne samo da sprječava bolest, nego može i preokrenuti već uznapredovala oštećenja mozga, uz potpuni povrat kognitivnih sposobnosti. Iako rezultati bude optimizam, istraživači upozoravaju na oprez sa suplementima i naglašavaju da su potrebna klinička ispitivanja na ljudima. Index

30.11.2025. (16:00)

Tralalero tralala all over Internet

Smrt interneta: Kako nas AI zatrpava vlastitim izmišljotinama

Kurzgesagt upozorava da generativna AI proizvodi goleme količine netočnih sadržaja koji sve više kontaminiraju internet. Iako je većina AI-teksta točna, oko 20% su samouvjerene izmišljotine koje se brzo šire i dobivaju lažno vjerodostojne izvore. Problem pogađa i znanost: radovi nastaju uz AI, a neki sadrže skrivene poruke za manipulaciju recenzijama. Kako se modeli treniraju na sve zagađenijem internetu, stvaraju petlju pogrešaka. Novi rad pokazuje da LLM-ovi imaju prirodni plafon kreativnosti – razinu prosječnog amatera – što znači da će mrežu sve više gušiti mediokritetski sadržaj. Index

29.11.2025. (23:00)

Ljubav s rezervom

Južnoazijski radnici u Hrvatskoj: integracija s dozom opreza

Istraživanje 130 južnoazijskih radnika u Hrvatskoj pokazuje da većina njih pozitivno doživljava Hrvate i želi integraciju, ali istovremeno osjeća nepovjerenje i socijalnu distancu. Nacionalni identitet jače oblikuje međusobne odnose nego religija. Nepovjerenje proizlazi više iz osjećaja društvene inferiornosti i statusne ugroženosti nego iz stvarnog nasilja. Ekonomska nesigurnost i konkurencija za poslove dodatno pojačavaju animozitet među radnicima. Rezultat je složen miks simpatija, pragmatične integracije i latentnog nepovjerenja. Index

10.11.2025. (00:00)

Slušaj znanstvenika

Brian Cox vraća se u Zagreb s novim znanstvenim spektaklom Emergence

Britanski fizičar i popularizator znanosti Brian Cox vraća se u Hrvatsku 16. rujna 2026. s novom predstavom Emergence, nakon što je 2024. rasprodao Lisinski. U multimedijskom showu spaja astronomiju, biologiju, filozofiju i etiku, istražujući kako nastaje složenost svemira i naše razumijevanje prirode. Cox najavljuje i teme poput umjetne inteligencije, industrijalizacije svemira te uloge znanosti u očuvanju demokracije i kritičkog mišljenja u doba dezinformacija. Index

03.11.2025. (19:00)

A možda će samo više znati o seksu

Znanost odbacuje tvrdnje da zdravstveni odgoj “seksualizira” djecu

Rasprava o uvođenju zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole izazvala je burne reakcije konzervativnih krugova, no znanstveni podaci ne podupiru njihove tvrdnje. Istraživanja pokazuju da seksualna orijentacija ima snažne biološke temelje i ne može se promijeniti obrazovanjem. Studije iz više zemalja otkrivaju da uključivanje LGBT+ tema u škole ne utječe na seksualnost učenika, već smanjuje predrasude i nasilje. Djeca odgajana u istospolnim obiteljima također se većinom identificiraju kao heteroseksualna. Strah od “seksualizacije djece” stoga nema znanstveno uporište. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

30.10.2025. (08:00)

Kad pseudoznanost uđe u Sabor, povijest izađe kroz prozor

Znanstvenici odbacili tvrdnje da je Jasenovac bio “radni logor s praksom za djecu”

Zaključci okruglog stola o Jasenovcu, održanog u Saboru pod pokroviteljstvom DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista, izazvali su osude povjesničara. Sudionici, bez stručnih kvalifikacija, tvrdili su da u Jasenovcu nije bilo masovnih ubojstava ni dječjih žrtava. Povjesničari poput Gorana Hutinca i Hrvoja Klasića upozorili su na manipulaciju izvorima i negiranje dokaza. Prema znanstvenom konsenzusu, u Jasenovcu je ubijeno između 83 i 100 tisuća ljudi, među njima i više od 20 tisuća djece. Stručnjaci ocjenjuju skup kao pokušaj relativizacije ustaškog režima. Index