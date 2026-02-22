Jedan paket za sve - zdravlje nije konfekcija

Opći, neselektivni sistematski pregledi zdravih ljudi ne smanjuju ukupnu ni specifičnu smrtnost, ali povećavaju broj dijagnoza, dodatnih pregleda i zahvata. Međutim, mnogi od njih nemaju kliničke koristi. Studije poput danske Inter99 i britanske UK Family Heart Study potvrđuju da poboljšanja „mekih“ čimbenika rizika ne vode manjim stopama smrti ili teških bolesti. To ne znači da je prevencija besmislena – nego da mora biti pametno ciljana. Stručnjaci ističu da su resursi ograničeni te da su ciljani preventivni programi, poput probira za rak i kardiovaskularne bolesti, dokazano učinkovitiji i isplativiji. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.