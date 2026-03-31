Drvo nam možda nije prvo, ali nije odmah za sve ni krivo
Sječa šuma na Medvednici nije imala značajan utjecaj na razornu oluju
Stručnjaci i studije potvrđuju da sječa šuma na Medvednici nema presudan utjecaj na snagu oluja poput nedavne nazvane “Deborah” u gradu. Iako gusta šuma djeluje kao lokalna “kočnica” koja usporava zrak i podiže ga iznad krošnji, taj je efekt ograničen na svega nekoliko desetaka metara od ruba šume. Za vjetrove koji dosežu 120 km/h, drveće postaje žrtva, a ne štit. Glavni uzročnici razornih udara su reljef planine i klimatske promjene, dok šuma pruža tek neznatnu zaštitu neposrednim susjedima na padinama, ali ne i ostatku Zagreba. Index