Mate Janković razotkriva pravi posao iza kulisa restorana: administrativni maraton kroz oceane dozvola, sanitarnih potvrda... - Monitor.hr
Danas (10:00)

Kuhinja iza kuhinje: birokracija, plaće i stres na tanjuru

Nakon papirologije stiže još teži dio: financije koje mogu spasiti ili uništiti biznis. Svakodnevica restorana pretvara se u stalno rješavanje problema, balansiranje među gostima, zaposlenicima, troškovima i kritikama. Voditi restoran nije glamur, nego “problem solving” u pet brzina, uz puno stresa, malo sna i pokoju malu pobjedu koja drži cijelu priču na životu. I da – morate se znati nositi s kritikama. Nikada nećete zadovoljiti sve. Bitno je da zadovoljite (veliku) većinu. Što više ljudi ode zadovoljno i vrati se, veće su šanse da ćete opstati, a možda i prosperirati. Radost dolazi iz malih pobjeda, svakodnevnih sitnih uspjeha i pomaka. Ako se još i zaradi -super. Kuhar Mate Janković za Poslovni.


Petak (07:00)

Restoran ili skladište luksuzne opreme – ponekad je granica tanka

Ako ne znate ništa o opremanju restorana, idealna ste mušterija da vam se utrpa sve što trebate i ne trebate. Svi oko vas žele zaraditi i vrlo često im je vaše neznanje i neupućenost blagoslov. U tu priču ulazi i konzultant, ali ako konzultant zna složiti jelovnik, a nikada nije gradio biznis – to je isto problem jer osoba koja vas savjetuje mora paziti na svaki cent vašeg troška. Malo ljudi taj dio uopće shvaća. Opremanje kuhinje posebna je kategorija jer može koštati nevjerojatno puno. Šank s pripadajućom opremom i frižiderima, točionicima, ledomatom, perilicom za čaše, blenderima, aparatima za očuvanje vina, posebnim frižiderima za vino, espresso-mašinom, mlincem za kavu, stolovima, stolicama, popratnim ormarima i stanicama za konobare, osvjetljenjem i sound sustavom., a da ne spominjemo i sitni inventar… Mate Janković za Poslovni

23.11. (13:00)

Kulinarski snovi, poslovne noćne more

Počinjao bih uvijek istim pitanjem: “Znate li u što ulazite i treba li vam to u životu?” Nažalost, nedovoljno ih je odustalo, a apsolutno svi do jednoga priznali su mi da im je odluka da otvore restoran jedna od najgorih u životu. Svatko tko u ugostiteljstvu traži “manje stresa” misli da će se brzo i lako obogatiti ili sluša prijatelje koji mu pune glavu s “odlično kuhaš, trebao bi otvoriti restoran” – potpuno je “delusional”. Ako niste kuhar, nemojte biti naivni i misliti da bez iskustva možete kreirati održiv koncept i jelovnik. Šanse da o tome pojma nemate su 99 posto, a to znači da za vas to mora raditi netko drugi. Poznati kuhar Mate Janković pokreće seriju članaka za Poslovni.