Kuhinja iza kuhinje: birokracija, plaće i stres na tanjuru
Mate Janković razotkriva pravi posao iza kulisa restorana: administrativni maraton kroz oceane dozvola, sanitarnih potvrda…
Nakon papirologije stiže još teži dio: financije koje mogu spasiti ili uništiti biznis. Svakodnevica restorana pretvara se u stalno rješavanje problema, balansiranje među gostima, zaposlenicima, troškovima i kritikama. Voditi restoran nije glamur, nego “problem solving” u pet brzina, uz puno stresa, malo sna i pokoju malu pobjedu koja drži cijelu priču na životu. I da – morate se znati nositi s kritikama. Nikada nećete zadovoljiti sve. Bitno je da zadovoljite (veliku) većinu. Što više ljudi ode zadovoljno i vrati se, veće su šanse da ćete opstati, a možda i prosperirati. Radost dolazi iz malih pobjeda, svakodnevnih sitnih uspjeha i pomaka. Ako se još i zaradi -super. Kuhar Mate Janković za Poslovni.