Restoran ili skladište luksuzne opreme – ponekad je granica tanka
Janković: Da biste pokrenuli restoran, čak i najmanji kiosk s “pet jednostavnih jela”, potrebna vam je…
Ako ne znate ništa o opremanju restorana, idealna ste mušterija da vam se utrpa sve što trebate i ne trebate. Svi oko vas žele zaraditi i vrlo često im je vaše neznanje i neupućenost blagoslov. U tu priču ulazi i konzultant, ali ako konzultant zna složiti jelovnik, a nikada nije gradio biznis – to je isto problem jer osoba koja vas savjetuje mora paziti na svaki cent vašeg troška. Malo ljudi taj dio uopće shvaća. Opremanje kuhinje posebna je kategorija jer može koštati nevjerojatno puno. Šank s pripadajućom opremom i frižiderima, točionicima, ledomatom, perilicom za čaše, blenderima, aparatima za očuvanje vina, posebnim frižiderima za vino, espresso-mašinom, mlincem za kavu, stolovima, stolicama, popratnim ormarima i stanicama za konobare, osvjetljenjem i sound sustavom., a da ne spominjemo i sitni inventar… Mate Janković za Poslovni