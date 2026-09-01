Stiže vrijeme, prođe rok, eto vraga skok na skok
Mate Rimac i ugovor iz snova: Kako opravdati 80 milijuna eura za robotaksi koji ne postoji
Završio je ugovoreni rok za provedbu Rimčevog projekta robotaksija, no tvrtka Project 3 Mobility (Verne) od odobrenih 179.5 milijuna eura iz NPOO-a i isplaćenih 90 milijuna eura uspjela je opravdati svega 8.7 milijuna. Ključni uvjet – razvoj vlastitog autonomnog vozila 5. razine – nije ispunjen, pa je Verne promijenio poslovni model u operatera flote s kineskom i Uberovom tehnologijom. U bilanci za 2025. godinu 80.9 milijuna eura vodi se kao obveza. Financiranje eventualnog povrata sredstava tvrtka planira pokriti ulaganjem tajnovitog investitora ili putem povezanih društava Mate Rimca. Slijedi SAFU-ova provjera završne dokumentacije. Index
- SAFU se oglasio oko novčanih potpora Verneu i njihovom projektu robotaksija: Imate 30 dana (Poslovni)