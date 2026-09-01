Mate Rimac i ugovor iz snova: Kako opravdati 80 milijuna eura za robotaksi koji ne postoji - Monitor.hr
Utorak (07:00)

Stiže vrijeme, prođe rok, eto vraga skok na skok

Mate Rimac i ugovor iz snova: Kako opravdati 80 milijuna eura za robotaksi koji ne postoji

Završio je ugovoreni rok za provedbu Rimčevog projekta robotaksija, no tvrtka Project 3 Mobility (Verne) od odobrenih 179.5 milijuna eura iz NPOO-a i isplaćenih 90 milijuna eura uspjela je opravdati svega 8.7 milijuna. Ključni uvjet – razvoj vlastitog autonomnog vozila 5. razine – nije ispunjen, pa je Verne promijenio poslovni model u operatera flote s kineskom i Uberovom tehnologijom. U bilanci za 2025. godinu 80.9 milijuna eura vodi se kao obveza. Financiranje eventualnog povrata sredstava tvrtka planira pokriti ulaganjem tajnovitog investitora ili putem povezanih društava Mate Rimca. Slijedi SAFU-ova provjera završne dokumentacije. Index

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U Zagrebu je nedavno kupio stan na Maksimirskoj cesti, a ranije je imao više nekretnina, uključujući zgradu sa sedam stanova na Vrhovcu i veliki stan od 683 m² u Radničkoj koji je prodao 2018. godine. Thompson i supruga vode tvrtku MP-ton, koja je 2024. ostvarila 384.000 € dobiti, dok se druge njegove tvrtke gase ili slabo posluju. Koncert na Hipodromu organizirala je nova tvrtka Infinite show, u vlasništvu njegovih menadžera. Dodatno, Thompson ostvaruje značajne prihode od ZAMP-a i među najuspješnijim je domaćim autorima na digitalnim platformama. Ilko Ćimić za Index

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