Nekad je najbolje pričekati da se stvar raščisti
Matija Babić: Zašto smo zataškavali napad na časnu sestru
Oni koji su navodno bili najviše bili zabrinuti za nju, crkvu, Boga i križeve, napravili su buku i performans, ističući svoje vrline i herojstvo u objavljivanju statusa (wow, Facebook status, kakav neustrašivi frajer! I to Facebook status usmjeren protiv tamnoputog izmišljenog dostavljača hrane, dajte autoru spomenicu za hrabrost!). Bujanci i pokupci su evidentno nestabilnu časnu sestru izvrgnuli ruglu, suprotno svim pravilima struke (njima u obranu: novinarstvo i nije njihova struka, jer širenje laži i mržnje nije ni novinarstvo ni aktivizam) i doveli do toga će i ona i njena obitelj o tom slučaju doživotno čitati. Ovdje dolazimo do vrhunca licemjerja. Oni koji se kunu u zaštitu vjere i tradicije pokazali su nultu razinu bazične ljudskosti i kršćanskog milosrđa. Nije ih bilo briga za ženu, za istinu, niti za posljedice. Iskoristili su psihički ranjivu osobu kao topovsko meso u svom virtualnom ratu za lajkove. Nisu je zaštitili; iskoristili su je i izvrgnuli javnom sramoćenju. Matija Babić se oglasio i službeno, za Index.