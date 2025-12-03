Matija Babić: Zašto smo zataškavali napad na časnu sestru - Monitor.hr
Danas (18:00)

Nekad je najbolje pričekati da se stvar raščisti

Matija Babić: Zašto smo zataškavali napad na časnu sestru

Oni koji su navodno bili najviše bili zabrinuti za nju, crkvu, Boga i križeve, napravili su buku i performans, ističući svoje vrline i herojstvo u objavljivanju statusa (wow, Facebook status, kakav neustrašivi frajer! I to Facebook status usmjeren protiv tamnoputog izmišljenog dostavljača hrane, dajte autoru spomenicu za hrabrost!). Bujanci i pokupci su evidentno nestabilnu časnu sestru izvrgnuli ruglu, suprotno svim pravilima struke (njima u obranu: novinarstvo i nije njihova struka, jer širenje laži i mržnje nije ni novinarstvo ni aktivizam) i doveli do toga će i ona i njena obitelj o tom slučaju doživotno čitati. Ovdje dolazimo do vrhunca licemjerja. Oni koji se kunu u zaštitu vjere i tradicije pokazali su nultu razinu bazične ljudskosti i kršćanskog milosrđa. Nije ih bilo briga za ženu, za istinu, niti za posljedice. Iskoristili su psihički ranjivu osobu kao topovsko meso u svom virtualnom ratu za lajkove. Nisu je zaštitili; iskoristili su je i izvrgnuli javnom sramoćenju. Matija Babić se oglasio i službeno, za Index.


Danas (12:00)

Kad institucije šute, glasine pjevaju

Bivši kriminalist o slučaju časne sestre: zašto policija nije odmah srušila priču o „migrantu s nožem“?

Bivši kriminalistički službenik MUP-a na blogu: U Hrvatskoj već desetljećima postoji obrazac: osoba postane neugodan svjedok → sustav je označi nestabilnom → izolira → narativ se kasnije ‘prilagodi’. Kao bivši kriminalistički službenik, postavljam pitanja koja su stručno i logički nužna, bez ikakvih insinuacija: postoje li nadzorne snimke koje potvrđuju ili opovrgavaju napad? Ako ne prikazuju napad – prikazuju li samoozljeđivanje? Ako nema snimke ni jednog ni drugog – gdje je nastala rana? Je li ikada priznala da je lažno prijavila napad? Ako jest, zašto to ministar nije javno rekao? Ako nije, zašto policija tvrdi da jest?

Na temelju svih navedenih primjera – od Kvesić do Franciskovića, od Braim do M.S. protiv Hrvatske – potpuno je razumljivo da građani danas ne vjeruju službenim verzijama. Slučaj s. Marije Zrno zato je postao više od incidenta: postao je simbol. Simbol nepovjerenja u institucije. Simbol straha od sustava. Simbol borbe između službenog narativa i građanske percepcije. Simbol političke nervoze oko migrantskog pitanja i sigurnosti. Ne tvrdim što je istina.
Ali tvrdim da ćemo je saznati samo ako ne prestanemo postavljati pitanja.

Jučer (17:00)

Zato uvijek prije provjeri

Kako se proširila lažna informacija da je časnu sestru napao migrant

Društvenim mrežama se u petak proširila informacija da je časnu sestru, za koju se na kraju ispostavilo da je ozlijedila samu sebe, napao strani radnik ili migrant i to uz povike “Alahu ekber”. Marin Vlahović je tako na Facebooku objavio da je časnu “navodno napao migrant koji je uzvikivao vjerske povike”. Pozivao se na “neslužbeni izvor koji ga nikada nije prevario”. Slovenska privatna televizija NOVA24TV u nedjelju je objavila članak o “terorističkom napadu” u Zagrebu, navodeći da se za napad sumnjiči 26-godišnjeg ilegalnog migranta iz Afganistana. U tom članku stoji kako je napadaču zasmetao križ koji je časna sestra nosila oko vrata. Časna sestra će zbog lažne prijave kazneno odgovarati, na Indexu se pitaju hoće li i oni koji su širili dezinformacije. Slučaj komentiraju na Forumu… Matija Babić je na svojem Facebooku poantirao kako su “zato “zataškavali”, da donekle zaštitimo sestru – znajući što je u pitanju, kao što psihički bolesne ljude treba uvijek pokušati zaštititi. Ali smeće nije dalo da ne forsiramo priču, jer smeću nije stalo do časne sestre niti do križa, nego do sijanja mržnje.