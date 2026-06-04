Lajkovi brojni, a prijatelji izmišljeni

Mentalno zdravlje i smanjenje šteta: Manje stigme, više podrške - Monitor.hr
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Mentalno zdravlje i smanjenje šteta: Manje stigme, više podrške

Na stručnom skupu “Pristupi smanjenju šteta u zaštiti mentalnog zdravlja” upozorili su stručnjaci da mentalni poremećaji, kronični stres i “epidemija usamljenosti” zahtijevaju sustavan pristup smanjenja šteta. Stručnjaci naglašavaju važnost rane intervencije, destigmatizacije i razvoja podrške u zajednici. Dok se u liječenju ovisnosti ovaj model uspješno koristi desetljećima (poput supstitucijske terapije), pojava novih trendova, od rasta konzumacije kokaina, e-cigareta među mladima do utjecaja društvenih mreža – traži hitnu prilagodbu sustava i razvoj novih preventivnih modela. Index


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05.12.2025. (13:00)

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Terapeutski govor preuzeo je svakodnevni jezik, pretvarajući osobnost u poremećaj, osjećaje u simptome, a identitet u dijagnostički list. U želji da sve objasnimo – od ljubavi do lijenosti – gubimo romantiku, karakter, spontanost i ljudsku neobjašnjivost. Umjesto simpatičnih osobina, danas imamo akronime. Umjesto duše – strukture. A možda smo upravo zato sve tjeskobniji i izgubljeniji. Mladi više ne žive, već forenzički analiziraju sebe, tražeći “što nije u redu”. A možda su jednostavno – ljudi. Najveći čin otpora danas nije samorazumijevanje, nego odustajanje od objašnjavanja i dopuštanje sebi da budeš samo osoba. Index

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