Lajkovi brojni, a prijatelji izmišljeni

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Mentalno zdravlje i smanjenje šteta: Manje stigme, više podrške
Na stručnom skupu “Pristupi smanjenju šteta u zaštiti mentalnog zdravlja” upozorili su stručnjaci da mentalni poremećaji, kronični stres i “epidemija usamljenosti” zahtijevaju sustavan pristup smanjenja šteta. Stručnjaci naglašavaju važnost rane intervencije, destigmatizacije i razvoja podrške u zajednici. Dok se u liječenju ovisnosti ovaj model uspješno koristi desetljećima (poput supstitucijske terapije), pojava novih trendova, od rasta konzumacije kokaina, e-cigareta među mladima do utjecaja društvenih mreža – traži hitnu prilagodbu sustava i razvoj novih preventivnih modela. Index