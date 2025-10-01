Strujom vide jesi li lud
Mini-moždani organoidi otkrivaju električne potpise shizofrenije i bipolarnog poremećaja
Istraživači sa Sveučilišta Johnsa Hopkinsa razvili su mini-moždane organoide iz stanica pacijenata kako bi proučili elektrofiziološke obrasce povezane s mentalnim poremećajima. Pomoću strojnog učenja i elektroda otkrili su jedinstvene neuronske „električne potpise" koji razlikuju zdrave osobe od oboljelih od shizofrenije i bipolarnog poremećaja. Točnost dijagnostike dosegnula je 83 %, a s dodatnim električnim podražajima porasla na 92 %. Ova tehnologija otvara put preciznijem razumijevanju bolesti, ranijoj dijagnostici i razvoju novih terapija, uz mogućnost testiranja lijekova na laboratorijskim modelima mozga.