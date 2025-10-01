Strujom vide jesi li lud

Zbog sve češćih mentalnih poremećaja u populaciji, a osobito kod djece i mladih, u iduće tri godine o prepoznavanju mentalnih teškoća i pravilnoj reakciji na njih trebalo bi se educirati osam tisuća odgojno-obrazovnih djelatnika, što će peterostruko uvećati postojeću brojku od dvije tisuće prosvjetara koji su do danas u Hrvatskoj prošli takvu edukaciju. Sličnu obuku prvi put će proći i stotinu liječnika obiteljske medicine te 500 različitih profesionalaca koji se u svom radu susreću s osobama s psihičkim teškoćama. Dio je to nacrta Akcijskog plana za implementaciju sustava zaštite mentalnog zdravlja u zajednici do 2027. (PDF), koji je Ministarstvo zdravstva ovih dana uputilo u javno savjetovanje. Opširnije Novi list