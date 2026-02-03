Unatoč sve češćoj javnoj raspravi, muškarci rjeđe traže pomoć za mentalno zdravlje - Monitor.hr
Slabost nije na rasporedu

Unatoč sve češćoj javnoj raspravi, muškarci rjeđe traže pomoć za mentalno zdravlje

Stručnjaci upozoravaju da su uzrok tome društvene norme koje potiču potiskivanje emocija i doživljavanje ranjivosti kao slabosti. Muška psihička patnja često se izražava kroz rizična ponašanja, agresiju ili ovisnosti, zbog čega ostaje neprepoznata i nedovoljno liječena. Muškarci su i češći počinitelji samoubojstva od žena. Posljedica je dijagnostički jaz i „tiha kriza“ u kojoj problemi postoje, ali se sustavno zanemaruju. HRT


Četvrtak (20:00)

Prirodni terapeuti

Trogodišnja studija potvrđuje: slušanje ptica poboljšava mentalno zdravlje

Istraživanje na 1.292 ispitanika iz cijelog svijeta pokazalo je da viđenje i slušanje ptica pozitivno utječe na mentalnu dobrobit, uključujući osobe s depresijom. Sudionici su tri puta dnevno bilježili raspoloženje i okoliš putem mobilne aplikacije. Rezultati pokazuju da koristi perzistiraju satima, neovisno o spolu, dobi ili prisutnosti mentalnih dijagnoza. Pojava ptica simbolizira smirenost i sigurnost okoline, dok prisutnost biljaka ili vode nije imala značajan učinak. Green

05.12.2025. (13:00)

Taj mrak prelazi i na tebe

Dark web je duboko povezan s većim rizicima za mentalno zdravlje

Novo istraživanje Sveučilišta Florida Atlantic otkriva da odrasli koji koriste dark web imaju znatno veći rizik od mentalnih poteškoća. U analizi 2000 ispitanika, korisnici dark weba češće prijavljuju depresiju, paranoju, suicidalne misli i sklonost samoranjavanju, uključujući “digitalno samopovređivanje” – anonimno objavljivanje uvredljivih komentara o sebi. Vjerojatnost suicidalnih misli je gotovo triput veća, nesuicidalnog samoranjavanja pet puta, a digitalnog čak 19 puta. Znanstvenici upozoravaju da korištenje dark weba često odražava dublje psihološke probleme i pozivaju na daljnja interdisciplinarna istraživanja. Bug

01.10.2025. (14:00)

Strujom vide jesi li lud

Mini-moždani organoidi otkrivaju električne potpise shizofrenije i bipolarnog poremećaja

Istraživači sa Sveučilišta Johnsa Hopkinsa razvili su mini-moždane organoide iz stanica pacijenata kako bi proučili elektrofiziološke obrasce povezane s mentalnim poremećajima. Pomoću strojnog učenja i elektroda otkrili su jedinstvene neuronske „električne potpise“ koji razlikuju zdrave osobe od oboljelih od shizofrenije i bipolarnog poremećaja. Točnost dijagnostike dosegnula je 83 %, a s dodatnim električnim podražajima porasla na 92 %. Ova tehnologija otvara put preciznijem razumijevanju bolesti, ranijoj dijagnostici i razvoju novih terapija, uz mogućnost testiranja lijekova na laboratorijskim modelima mozga. Bug

09.08.2025. (15:00)

ad ti ChatGPT napiše esej, a ti zaboraviš i kako se zoveš

MIT i Stanford: AI uzrokuje pad umnih sposobnosti te čak psihički slom

Studije MIT-a i Stanforda upozoravaju da dugotrajno oslanjanje na AI, posebno kod mladih, smanjuje moždanu aktivnost, kreativnost i pamćenje. Eksperimenti su pokazali da korisnici ChatGPT-a imaju najslabije neuralne veze, a njihovi tekstovi su ponavljajući i bez originalnih ideja. AI terapijski chatboti dodatno nose rizik pogrešnih savjeta, stigmatizacije i poticanja zabluda, što može ugroziti mentalno zdravlje. Slučaj Jacoba Irwina, koji je nakon višemjesečnih razgovora s chatbotom doživio psihički slom, dodatno potvrđuje da umjetna inteligencija ne može zamijeniti ljudsku prosudbu ni empatiju. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

02.08.2025. (09:00)

Prije si bio sanjar, danas si disocijativan s anksioznim crtama

Gdje je nestala romantika? U zamjenu za dijagnozu dobili smo objašnjenje, ali izgubili sebe

Terapeutski govor preuzeo je svakodnevni jezik, pretvarajući osobnost u poremećaj, osjećaje u simptome, a identitet u dijagnostički list. U želji da sve objasnimo – od ljubavi do lijenosti – gubimo romantiku, karakter, spontanost i ljudsku neobjašnjivost. Umjesto simpatičnih osobina, danas imamo akronime. Umjesto duše – strukture. A možda smo upravo zato sve tjeskobniji i izgubljeniji. Mladi više ne žive, već forenzički analiziraju sebe, tražeći “što nije u redu”. A možda su jednostavno – ljudi. Najveći čin otpora danas nije samorazumijevanje, nego odustajanje od objašnjavanja i dopuštanje sebi da budeš samo osoba. Index

07.07.2025. (15:55)

Stigme ne vode nigdje: Djevojka iz Hrvatske progovorila o psihozi, želi širiti svijest o mentalnom zdravlju

29.06.2025. (00:00)

Ništa ne traje kao psihijatrija – osim možda birokracije

HZJZ: Shizofrenija i poremećaji uzrokovani alkoholom i depresijom najčešći su uzroci hospitalizacija uslijed mentalnih poremećaja

U 2023. mentalni poremećaji činili su 5,2 % svih hospitalizacija, ali čak 16,3 % svih bolničkih dana, postavši vodeći uzrok dugih hospitalizacija. Najčešće dijagnoze bile su shizofrenija, alkoholizam i depresija, s izraženim spolnim razlikama. Broj psihijatara raste, ali broj postelja pada. Samoubojstva su i dalje velik problem, no s dugoročnim padom – 546 slučajeva u 2023. Pomoć je dostupna kroz više telefonskih linija i dnevnih bolnica, no izazovi u sustavu ostaju. Index

12.06.2025. (12:00)

Kad ti je najbolji prijatelj – algoritam

Tragedija u školi u Grazu otvara teške teme: usamljenost, psihopatija i tiha djeca

Nakon tragičnog napada u austrijskoj školi u kojem je poginulo deset osoba, u emisiji Otvoreno stručnjaci su raspravljali o mentalnom zdravlju mladih. Psihijatar Ante Bagarić istaknuo je psihopatsku strukturu počinitelja, a Ella Selak Bagarić upozorila na „nevidljivu“ djecu bez vidljivih problema. Robert Kopal upozorio je na usamljenost generacije Z, koju sve više zamjenjuje umjetna inteligencija kao društvo. Svi su istaknuli važnost prevencije i primjer islandskog modela, koji uključuje zajednicu, stručnjake i rasterećene roditelje. HRT, tportal

04.06.2025. (22:00)

Prijatelji nisu samo za krizne situacije i selidbe. Ponekad su i za kavu

Čak 34% mladih odraslih osoba osjeća usamljenost, a kronična usamljenost povećava rizik od depresije

Iako je usamljenost oduvijek postojala, suvremeni način života, brz, digitalan, individualiziran učinio ju je tišom, ali prisutnijom nego ikad. Mnogi je osjećaju, malo tko o njoj govori, a još manje ljudi zatraži pomoć. I dok se depresija i anksioznost sve više destigmatiziraju, usamljenost često ostaje skrivena iza srama i osjećaja osobnog neuspjeha. No, dugotrajna usamljenost nije samo emocionalno stanje, ona duboko utječe na zdravlje mozga i tijela. Usamljeni ljudi puno lakše razvijaju depresiju, demenciju, nažalost i karcinome te kardiovaskularne bolesti. Shodno tome, mlađi i umiru. Problem je i sama stigma usamljenosti, ljudi ne žele priznati da se tako osjećaju. HRT

18.05.2025. (01:00)

Antidepresiv s krilima i kljunom

Pjev ptica ima povoljan utjecaj na naše mentalno zdravlje

Trogodišnja studija s 1292 ispitanika pokazala je da viđenje i slušanje ptica pozitivno utječu na mentalno zdravlje, bez obzira na spol, dob ili depresiju. Ispitanici su bilježili svoje raspoloženje tri puta dnevno putem aplikacije, a pjev ptica bio je snažan pokazatelj veće mentalne dobrobiti – učinak koji traje satima. Biljke i voda nisu pokazale isti efekt. Autori nagađaju da ptice simboliziraju sigurnost u okolišu, što smiruje naš mozak. Ukratko: manje interneta, više čavrljanja – ptičjeg. Green