Slabost nije na rasporedu

Iako je usamljenost oduvijek postojala, suvremeni način života, brz, digitalan, individualiziran učinio ju je tišom, ali prisutnijom nego ikad. Mnogi je osjećaju, malo tko o njoj govori, a još manje ljudi zatraži pomoć. I dok se depresija i anksioznost sve više destigmatiziraju, usamljenost često ostaje skrivena iza srama i osjećaja osobnog neuspjeha. No, dugotrajna usamljenost nije samo emocionalno stanje, ona duboko utječe na zdravlje mozga i tijela. Usamljeni ljudi puno lakše razvijaju depresiju, demenciju, nažalost i karcinome te kardiovaskularne bolesti. Shodno tome, mlađi i umiru. Problem je i sama stigma usamljenosti, ljudi ne žele priznati da se tako osjećaju. HRT