Slabost nije na rasporedu
Unatoč sve češćoj javnoj raspravi, muškarci rjeđe traže pomoć za mentalno zdravlje
Stručnjaci upozoravaju da su uzrok tome društvene norme koje potiču potiskivanje emocija i doživljavanje ranjivosti kao slabosti. Muška psihička patnja često se izražava kroz rizična ponašanja, agresiju ili ovisnosti, zbog čega ostaje neprepoznata i nedovoljno liječena. Muškarci su i češći počinitelji samoubojstva od žena. Posljedica je dijagnostički jaz i „tiha kriza“ u kojoj problemi postoje, ali se sustavno zanemaruju. HRT