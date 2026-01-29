Prirodni terapeuti
Trogodišnja studija potvrđuje: slušanje ptica poboljšava mentalno zdravlje
Istraživanje na 1.292 ispitanika iz cijelog svijeta pokazalo je da viđenje i slušanje ptica pozitivno utječe na mentalnu dobrobit, uključujući osobe s depresijom. Sudionici su tri puta dnevno bilježili raspoloženje i okoliš putem mobilne aplikacije. Rezultati pokazuju da koristi perzistiraju satima, neovisno o spolu, dobi ili prisutnosti mentalnih dijagnoza. Pojava ptica simbolizira smirenost i sigurnost okoline, dok prisutnost biljaka ili vode nije imala značajan učinak. Green