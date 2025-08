Govori mimo hoda

Slavimo svoje pobjede, ne mrzimo nikoga. Potpuno smo svjesni – i želim da toga budu svjesni i oni koji dolaze iza nas, koji su tada bili djeca – da je to bila pobjeda hrvatskih vojnika, hrvatskih ljudi, hrvatskog vodstva tog vremena. Uz minimalnu pomoć iz inozemstva, i uglavnom uz opstrukciju, tako da to pobjedu čini još puno većom. I ovo ne govorim radi žala ili zlobe, nego radi činjenica. Hrvatska je u potpunosti bila gospodar svoje sudbine, to nam je lekcija i za sutra. Imamo saveznike, ali jedino je nama stvarno stalo do Hrvatske. Napisao je predsjednik u objavi na Facebooku. tportal