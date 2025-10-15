Kako isprati mozak i zagrijati planet

Milun: Tri su indikatora povjerenja u znanost – teorija evolucije, cijepljenje i klimatske promjene. Na udaru su svi - Monitor.hr
Pandemija je ubrzala urušavanje povjerenja u znanost, koje su već godinama potkopavali vjerski fundamentalisti, populisti i medijski algoritmi. Od odbacivanja cjepiva i evolucije do negiranja klimatskih promjena, širi se val antiznanstvenih narativa koji hrane polarizaciju i ekstremizam, osobito u SAD-u. Cilj je jasan: oslabiti sekularnu državu i školstvo temeljeno na kritičkom mišljenju, dok plutokrati i naftni lobiji likuju nad profitom. Znanost, nekoć simbol napretka, sve češće postaje meta ideoloških križarskih ratova. Milorad Milun za Novosti


23.04. (18:00)

Jer tko ne voli dobru dozu tetanusa i društvo ospica...

Sve manje ljudi vjeruje u cjepiva, gotovo 22 milijuna djece u svijetu nije primilo ni svoje prvo cjepivo protiv ospica

Stručnjaci iz područja epidemiologije, obiteljske medicine i farmacije upozorili su uoči Svjetskog dna cijepljenja na gubitak dostignutih javnozdravstvenih standarda, dok se istovremeno vraćaju iskorijenjene bolesti. Jednoglasno je poručeno da se Hrvatska nalazi na prekretnici i bez hitnog djelovanja riskira povratak bolesti koje su gotovo nestale. Predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva, Miroslav Venus, naglasio je da cijepljenje nije isključivo tema za djecu, upozorivši da je Hrvatska demografski stara nacija. “Najviše umiremo od kardiovaskularnih bolesti, a dijabetes galopira. Prevencija, uključujući cijepljenje, mora biti ključna”… Index

24.07.2024. (21:00)

I antivakseri se proširili

Epidemija ospica uzela maha u BiH, prijeti i Hrvatskoj, problem pad cijepljenja

Zbog povećanog broj prijava oboljenja od ospica (morbila, malih boginja) u susjedstvu i u Europi povećava se mogućnost unosa bolesti u hrvatsku populaciju, upozorio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Broj oboljelih od ospica (morbila, malih boginja) širom BiH prešao je 7000, priopćili su u utorak Ured Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u BiH i UNICEF. Zasad se u susjedstvu bilježe dva smrtna slučaja – preminuli su 17-godišnjak iz Sarajeva i 18-godišnjak iz Zenice. Cijepljenost protiv ospica na području Zeničkog kantona je 37 posto. Da bi se spriječila epidemija, nužno je cijepiti 95 posto djece, a na razini BiH cijepljenost je pala na 55 posto – unatoč novčanim kaznama koje u Federaciji dosežu 1000 eura… tportal

30.03.2023. (21:00)

Repeat after me

U prosincu prošle godine zabilježen je višak smrtnosti, ali ne zbog cijepljenja

Usprkos špekulacijama da se radi o posljedici cijepljenja, podaci pokazuju da su među uzrocima viška smrtnosti porast udjela starije populacije, Covid-19, slabije dijagnosticiranje bolesti tijekom pandemije i sezona gripe. U objašnjenjima stručnjaka, kao niti u podacima zdravstvenih institucija, nema indicija kojima bi se moglo potkrijepiti tezu da je cjepivo povezano s viškom smrtnosti, već se kao razlog navodi kombinacija nekoliko faktora – od same bolesti Covid-19 i njenih posljedica, preko slabijeg dijagnosticiranja drugih bolesti tijekom pandemije pa sve do gripe koja je harala krajem prošle godine. Važan faktor su i klimatski uvjeti te demografska struktura stanovništva. Faktograf

27.01.2023. (15:00)

Antivakseri ne miruju

Podatak o smrti 1598 sportaša od srčanog zastoja nije znanstveno potvrđen

Izvor tih tvrdnji zapravo je blog koji navodi vijesti o nedavnim smrtima i hitnim medicinskim slučajevima među osobama svih dobi, iz cijelog svijeta – od kojih su neki pripisani drugim uzrocima, poput raka. Priču na društvenim mrežama i navode na američkom Fox Newsu oko toga da cjepiva protiv Covida-19 uzrokuju srčane zastoje i dramatičan porast smrti kod sportaša potaknula je i informacija da je igrač NFL-a Damar Hamlin iz Buffalo Billsa doživio srčani udar tijekom utakmice 3. siječnja ove godine. Taj blog zapravo je kompilacija novinskih izvješća o nedavnim smrtnim slučajevima i hitnim medicinskim slučajevima, a uključuje slučajeve za koje nije prijavljeno da su bili potaknuti srčanim zastojem. To je znanstveno smeće, ne možete samo izvući hrpu medijskih izvješća. Faktograf

07.12.2021. (08:00)

Nema labavo u Austriji

Austrija uvodi obvezno cijepljenje. Ovo je plan kazni za one koji se odbiju cijepiti

Od 1.veljače 2022. kreće obvezno cijepljenje za sve iznad 14 godina u Austriji, a propis podrazumijeva i kazne od 600 eura za odbijanje cijepljenja, i to svakih tri mjeseca. To znači da u jednoj godini Austrijanac može platiti 2400 eura kazni za necijepljenje. Rokovi su jasni, dakle rodilje, tinejdžeri i preboljeli moraju biti cijepljeni mjesec dana nakon poroda, rođendana ili preboljenja, a potrebno je primiti tri doze, također uz vrlo jasno naznačene rokove. Index

21.11.2021. (16:00)

Historia magistra vitae est ili...

Ruske vlasti muče se s nagovaranjem stanovništva, a još je Katarina Velika prije dva stoljeća smatrala da je divljaštvo ne cijepiti se

Pozvavši liječnika iz Engleske da je cijepi virusom izvađenim iz oboljela djeteta, carica Katarina Velika uspješno je preboljela boginje i tako poslala poruku svom tadašnjem puku o potrebi cijepljenja, bez prisile i nametanja. Prosvijećena apsolutistica tako ukazuje na primjer koji bi mogle slijediti zemlje u borbi s virusom, a posebice njezina rodna Rusija u kojoj vlada veliko nepovjerenje prema cjepivu. U petak je u muzeju izloženo njezino pismo o cjepivu uz njezin portret te na dražbi dosežu vrijednost od 1,2 milijuna dolara. Smatrala je barbarskim umrijeti od te bolesti u vremenima kad je postojalo cjepivo. Tportal

19.11.2021. (17:00)

Kad nema zajedništva i povjerenja

Zdravlje na vladin recept

Je li jače ljudsko pravo pojedinca da se ne cijepi, ne testira, pa i ne dezinficira ruke i ne nosi masku, pa takav odlazi na posao i slobodno komunicira u društvenoj sredini te vjerojatnije širi zarazu, ili ljudsko pravo kolektiva da se epidemiološki zaštiti i milom i silom? Za mnoga necijepljenja, inate i osjećaje ugroze od vladajućih izravno su krivi premijer i njegovi odabranici u provedbi epidemiološke politike koja se oslanja na direktivu, prisilu, nadmoć utjecaja, prijetnju, itsl., a znatno manje na općinstvu primjerenu, suvremenu, pravodobnu i razumljivu informaciju, na učinkovitu edukaciju i logiku. Kao trenutno najmoćniji političar u zemlji Andrej Plenković se osilio, pa je valjda smetnuo s uma da je premijer i cijepljenih i necijepljenih, i da mu je dužnost naći kompromisno rješenje – piše Marijan Vogrinec. H-alter

14.11.2021. (14:00)

Blažene COVID potvrde

Sanja Modrić: Strah neusporedivo bolje pali od loše Vladine kampanje. To jasno pokazuje navala na cijepljenje

Mnogo se naših građana, čini se, konačno ozbiljno prepalo. Loše je i porazno kad se čeka da efekt straha počne djelovati tamo gdje izostaju nužni efekti državne politike, ali upravo to imamo sada. Na čast Stožeru, Berošu, Plenkoviću i njihovim vječnim kalkulacijama. Virus opet divlja i nemilice kosi slabe i nezaštićene. Prekjučer je u mrtvačnicu otpremljeno još 66 žrtava Covida. Iza tog broja su stvarni ljudi, majke, braća, supruzi, kćeri i prijatelji. Velika većina nesretnika koji završavaju na respiratorima i na kisiku i velika većina preminulih nisu cijepljeni nijednom dozom. Ta navala još uvijek nije dovoljna da se na brzinu promijeni postotak procijepljenosti, ali nada se otvara. Napokon djeluje strah. Neusporedivo bolje pali od molećive Vladine kampanje. Time ne bismo trebali biti zadovoljni, ali bolje i to nego ovo do sada kad je Velesajam mjesecima bio prazan kao loša slastičarnica. Sanja Modrić za Telegram.

01.11.2021. (18:00)

Kontradikcijama do nepovjerenja

Sanja Modrić: Jesmo li zbilja toliko gluplji od Danaca? Ili je ipak problem što članovi Stožera stalno zbunjuju javnost izjavama o cijepljenju

Kolumnistica ovaj put reagira na oprečne izjave Alemke Markotić o cijepljenju trudnica te situaciju britko opisuje riječima: Zar može biti da su naši građani toliko gluplji i nerazumniji od Danaca, Portugalaca, Maltežana, Iraca i drugih, kod kojih je procijepljenost već 80 i 90 posto i gdje se zato već posve normalno živi? Zar Hrvatska u cijepljenju protiv Covida 19 baš mora biti lošija od Kosova? I jesu li stanovnici Hrvatske doista neka niža vrsta kojoj se ništa razborito ne da utuviti u glave? Ili je u pravu dr. Stipan Jonjić, jedan od naših najuglednijih imunologa, koji je za N1 ocijenio da cijepljenje kod nas teško ide upravo zato što naši ljudi razne oprečne tvrdnje o cijepljenju stalno slušaju i iz samog sustava? Piše Sanja Modrić za Telegram

30.10.2021. (18:30)

Hrvatska se povlači na rezervni koronapoložaj

Plenković priznao poraz: Bitka za procjepljivanje je izgubljena

Andrej Plenković u ponedjeljak je između redaka priznao državni debakl u borbi protiv koronavirusa. Naime, promovirao je daljnju borbu u tri smjera: prvi smjer je promoviranje treće doze cjepiva, drugi je da se što više nose i kontroliraju maske u unutarnjim prostorima, a treći je prelazak na online nastavu i razmišljanje o produžetku jesenskog odmora. Dakle, tko se cijepio – cijepio se. Doduše, Plenković je nakon sjednice CK HDZ-a pozvao sve da se cijepe, ali je kampanja ‘budi odgovoran – cijepi se’ – propala. Cijepljeno je samo 55,8 posto odraslog stanovništva. Tim ćemo tempom do 70 posto procijepljenosti doći tek idućeg ljeta. Ništa, dakle, od zaustavljanja korone kolektivnom imunosti. Goran Litvan za Lider.