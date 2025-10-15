Kako isprati mozak i zagrijati planet

Je li jače ljudsko pravo pojedinca da se ne cijepi, ne testira, pa i ne dezinficira ruke i ne nosi masku, pa takav odlazi na posao i slobodno komunicira u društvenoj sredini te vjerojatnije širi zarazu, ili ljudsko pravo kolektiva da se epidemiološki zaštiti i milom i silom? Za mnoga necijepljenja, inate i osjećaje ugroze od vladajućih izravno su krivi premijer i njegovi odabranici u provedbi epidemiološke politike koja se oslanja na direktivu, prisilu, nadmoć utjecaja, prijetnju, itsl., a znatno manje na općinstvu primjerenu, suvremenu, pravodobnu i razumljivu informaciju, na učinkovitu edukaciju i logiku. Kao trenutno najmoćniji političar u zemlji Andrej Plenković se osilio, pa je valjda smetnuo s uma da je premijer i cijepljenih i necijepljenih, i da mu je dužnost naći kompromisno rješenje – piše Marijan Vogrinec. H-alter…