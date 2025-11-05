Mimika Orchestra - Medzotermina: Paleta identiteta - Monitor.hr
Šaroliko - svačije a njihovo

Mimika Orchestra – Medzotermina: Paleta identiteta

U glazbenom smislu taj orkestar je s novim albumom „Medzotermina“ opet u svom zenitu kao što je bio i s prethodnim „Altur Mur“ albumom, uz sve sniman je uživo u Lisinskom, a zvuči kao da je minuciozno studijski slagan. Koliko se ne uklapa u ništa slično na sceni, toliko pak prati unutrašnju nit razvoja same Mimike u kojoj kao da je Murtić neki glazbeni pandan J.R.R. Tolkienu kao kreator fantastičnih izmišljenih svjetova, njegovih likova i krajolika. To je završni dio trilogije koju čine albumiDivinities of the Earth and the Waters’ i ‘Altur Mur’. Ravno do dna


Slične vijesti

09.06. (16:00)

Ljetno jazz osvježenje

Maja Rivić – Drugo sunce: Prvijenac buduće jazz dive

Maja Rivić nam je poznata iz mnogih grupa (između ostalog iz Žive vode i Mimike Orchestra), a nakon mnogih drugih projekata, konačno se okuražila objaviti album i pod svojim imenom. Album se zove “Drugo sunce”, a objavljen je pred koji tjedan. Maja isporučuje cijeli niz poprilično neuobičajenih i uvrnutih glazbenih i vokalnih ideja kojim dokazuju da je jedna od zanimljivijih izvođačica, iako ova glazba nije za svačije uho. Muzika

18.12.2023. (11:00)

Jazz u svemiru

Indijski i domaći jazzisti udružili snage – rezultat je svojevrsni soundtrack za sf strip

U godini kada se dogodilo povijesno kontrolirano slijetanje indijske sonde na Mjesec, u jednom sasvim drugom spektru, onom glazbenom, ostvarila se suradnja indijskog The Bodhisattwa Tria i hrvatskog Mimika Orchestra na albumu ‘Frontier’ koji tematizira jednu sasvim drugu vrstu svemirske avanture. Album konceptualizira jedinstvenu priču o tri astronauta koji su pobjegli s planeta Zemlje nakon nuklearne apokalipse kako bi pronašli novo utočište u svemiru, a kako umjetnici koji su sudjelovali u projektu kažu: „Cijeli koncept može se promatrati i kao interakcija između astronauta (The Bodhisattwa Trio) i sila svemira (Mimika Orchestra)“. Zahvaljujući maštovitosti Bodhisattwa Ghosha, lidera indijskog trija koji nosi njegovo ime, album „Frontier“ je i u prezentaciji prema publici dobio nesvakidašnje ruho. Naime, objavljena je i grafička novela „Frontier“, odnosno strip.  Ravno do dna

26.01.2023. (15:00)

Dajte curi šansu

Dunjaluk s istoimenim albumom – u psihodeličnom sevdahu

Dunja Bahtijarević spada u sam vrh domaće etno i jazz vokalne ekspresije. Ona je jedna od pjevačkih stupova Mimike Orchestra pod vodstvom Maka Murtića, kao što je prije pet godina udarila visoke etno standarde kao pjevačica grupe Kazan (koja je također tražila inspiraciju u etno nasljeđu kroz koju je djelovala autorski). Fascinantno je da ova ogoljena kombinacija ne donosi monotoniju, iako je ona nešto što bi se moglo očekivati, obzirom na hendikep nedostatka benda, jer vizija glazbenika je jasna i magnetična. Prepuštate joj se kao vožnji u nekoj mini-karavani koja vas vodi po brdima i dolinama Balkana zaboravljajući na luksuze poput istančane produkcije, da bi na kraju epski zaplovili kanjonima vijugave i hirovite rijeke Vrbas. Ravno do dna

23.12.2022. (18:00)

Hram mora

Mimika Orchestra – Glazbene pripovijetke Mediterana

Sastav kojeg nije lako opisati, najbliže je tome progresivni, avangardni, konceptualni jazz-world ansambl osnovan u Londonu 2010. godine. Do sada su objavili četiri albuma, od kojij je posljednji “Altur Mur” pozicioniran na visoko drugo mjesto na listi najboljih domaćih albuma 2022. Kao jedan od rijetkih neovisnih orkestara, i to još sa svojim korijenima u jazzu kotira na listama vrlo raznolike suvremene glazbe. Centralni dio ove glazbene pripovijetke je Mediteran, Mediteran koji je nepoznat, Mediteran koji nije nikad takvim bio. Altur Mur je zapravo izvedenica iz nedavno izumrlog veljotskog jezika, odnosno inačice dalmatskog jezika, srodnom latinskom, a opet s utjecajima slavenskog i drugih jezika oko Jadrana. Kad smo počeli pričati o jeziku za album, Maku je bio interesantan veljotski jezik koji se govorio na Krku do kraja 19.st. Muzika

09.12.2022. (14:00)

Urbano selo

Mimika Orchestra – Altur Mur: hodočasnici hrama mora

„Altur Mur“ snimio je orkestar od čak 22 člana koji je u ovih devet kompozicija ugurao toliko toga da ćete nove detalje otkrivati i poslije dvoznamenkastog broja preslušavanja. Glavnu riječ najčešće vode puhači, ali to nikako ne znači da ostali instrumentalisti nisu dobili priliku pokazati što znaju pa perkusionistički dvojac Nenad Kovačić i Mario Petrinjak bez problema vlada nepravilnim, za određene dijelove Balkana tipičnim ritmovima, ‘čuva leđa’ u vrlo zahtjevnim jazz (i ne samo jazz) improvizacijama, a gitarist Josip Šustić povremenim distorziranim pasažima evocira radove Johna McLaughlina na mitskim pločama Milesa Davisa „Bitches Brew“ ili „A Tribute to Jack Johnson“. Ravno do dna

15.10.2017. (16:26)

Spoj starog i novog

Maja Rivić i Mak Murtić – par koji stoji iza jazz banda Mimika

U KSET-u će 19. listopada nastupiti zanimljivi jazz band Mimika Orchestra čiji su članovi skladatelj i multi-instrumentalist Mak Murtić i pjevačica Maja Rivić. Par je dugo vremena živio i nastupao u Londonu, a sada su se vratili u Zagreb. Kako zvuče možete poslušati na SoundCloudu i YouTubeu. Uoči koncerta sa karizmatičnom pjevačicom intervju je napravio Buro 247.