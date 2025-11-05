Šaroliko - svačije a njihovo

Dunja Bahtijarević spada u sam vrh domaće etno i jazz vokalne ekspresije. Ona je jedna od pjevačkih stupova Mimike Orchestra pod vodstvom Maka Murtića, kao što je prije pet godina udarila visoke etno standarde kao pjevačica grupe Kazan (koja je također tražila inspiraciju u etno nasljeđu kroz koju je djelovala autorski). Fascinantno je da ova ogoljena kombinacija ne donosi monotoniju, iako je ona nešto što bi se moglo očekivati, obzirom na hendikep nedostatka benda, jer vizija glazbenika je jasna i magnetična. Prepuštate joj se kao vožnji u nekoj mini-karavani koja vas vodi po brdima i dolinama Balkana zaboravljajući na luksuze poput istančane produkcije, da bi na kraju epski zaplovili kanjonima vijugave i hirovite rijeke Vrbas. Ravno do dna