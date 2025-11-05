Šaroliko - svačije a njihovo
Mimika Orchestra – Medzotermina: Paleta identiteta
U glazbenom smislu taj orkestar je s novim albumom „Medzotermina“ opet u svom zenitu kao što je bio i s prethodnim „Altur Mur“ albumom, uz sve sniman je uživo u Lisinskom, a zvuči kao da je minuciozno studijski slagan. Koliko se ne uklapa u ništa slično na sceni, toliko pak prati unutrašnju nit razvoja same Mimike u kojoj kao da je Murtić neki glazbeni pandan J.R.R. Tolkienu kao kreator fantastičnih izmišljenih svjetova, njegovih likova i krajolika. To je završni dio trilogije koju čine albumi ‘Divinities of the Earth and the Waters’ i ‘Altur Mur’. Ravno do dna