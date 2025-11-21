Zabilježite si za drugi put
Mimika Orchestra u Kinu SC: promocija “Medzotermine” pred premalo svjedoka velike stvari
Možda je na domaćoj glazbenoj sceni najnevjerojatnija stvar da postoji projekt poput Mimika Orchestra. Big band od dvadeset članova logistička je noćna mora i koliko god genijalna muzička vizija kompozitora i bandleadera Maka Murtića koja spaja elemente tradicionalne glazbe, jazza, pa i prog rocka bila jedinstveno osmišljena i besprijekorna izvedena i kao takva čini savršen “izvozni proizvod” hrvatske kulture, cijena tog izvoza jednostavno je previsoka da bi se on uspio ostvariti. Po prvi i vrlo vjerojatno posljednji put novi je album odsviran u cijelosti, od početka do kraja te je i uživo potvrdio dojam da je u pitanju dosad najpitkije izdanje orkestra. Mogu zamusliti svijet za pedeset godina u kojem neki digger s drugog kraja svijeta iz kakve drvene kištre izvlači primjerak “Medzotermine” i pušta je na svoj gramofon otkrivajući zvuk svijeta koji nikad nije postojao. Ivan Laić za Ravno do dna