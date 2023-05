Gotovo sva nafta odlazi u Kinu i Indiju

Nigerija, Niger i Alžir potvrdili su da i dalje planiraju izgradnju plinovoda kroz Saharu. No, postoji li doista politička volja i dovoljno novca za realizaciju tog megaprojekta? Stručnjaci pretpostavljaju da će proći više od deset godina dok plin ne krene prema Europi. Isaac Botti vidi nedostatak političke volje kao jedan od najvećih izazova za gradnju plinovoda: “Nigerijska vlada je veliki opskrbljivač Europe plinom, kao i alžirski partneri. Kada bi postojala politička volja, Nigerija bi trebala učiniti prvi korak”, kaže on i dodaje da je Nigerija pri vrhu liste zemalja s najvećim rezervama nafte u Africi te druga, odmah nakon Alžira, po izvozu plina. No potencijal je daleko veći, uvjeren je Botti. Rat u Ukrajini predstavlja priliku za afričke zemlje da uđu na globalna tržišta i zadovolje svjetske potrebe za plinom. Investitori bi došli kad bi se uvjerili u ozbiljnost planova, smatra Botti. Deutsche Welle