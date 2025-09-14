Mit o bogatim ugostiteljima u Hrvatskoj: Restorani pune stolove, ali ne i džepove - Monitor.hr
Ako je gazda Delboy pa kaže: "Sljedeće godine milijunaši… možda"

Mit o bogatim ugostiteljima u Hrvatskoj: Restorani pune stolove, ali ne i džepove

Unatoč percepciji da su vlasnici restorana i kafića bogataši, stvarnost je drukčija. Ugostiteljstvo generira velike promete, ali male marže, najčešće između 5 i 10 posto, zbog čega mnogi vlasnici jedva pokrivaju troškove. Samo velike grupacije, restorani na ekskluzivnim lokacijama i oni koji posluju polulegalno ostvaruju ozbiljnu zaradu. Većina ugostitelja živi poput prosječne srednje klase, dok neki balansiraju na rubu bankrota. Restoranski biznis u Hrvatskoj više je posao prestiža i visokog rizika nego siguran put do bogatstva. Barem tako kažu na Kultu plave kamenice… komentiraju i na Forumu


06.09. (21:00)

Kad gume mirišu na avanturu, a tanjuri na Balkanski raj

Gastro tražilica specijal – vožnja s motoristima kroz Balkan

Prva epizoda serijala Balkan Gastro Rally vodi nas kroz Crnu Goru i Makedoniju, spajajući vožnju motorima i otkrivanje autentične balkanske hrane. Od planinskih vrhova Durmitora i kanjona Tare do grčke granice, avanturisti uživaju u spektakularnim pejzažima i lokalnim običajima. U Gevgeliji kušaju makedonske specijalitete, a prvih nekoliko stotina kilometara otkrivaju duh 3.000 km dugog putovanja kroz šest zemalja. Devetodnevna tura uključuje 50 motorista, 17 restorana i više od 30 jela, obećavajući spoj adrenalina, prirodnih ljepota i najbolje balkanske gastronomije. Sljedeći izazovi: Grčka, Albanija i povratak u Split.

20.08. (09:00)

Radije bih znao odakle dolazi – nego koliko košta

Plava Kamenica: Gotova hrana u supermarketima postala je ozbiljan konkurent nižim ugostiteljskim žanrovima

Iz Plave kamenice su u jednoj trgovini uočili bečki šnicl s rižom i graškom za 3,19 eura. Ne znamo koliko je porcija mala ili velika, od kakvog se mesa radi Konzumov “bečki” i ima li okus po bilo čemu, ali cijena je više nego senzacionalna. Košta pola eura manje od limenke piva O’Hara u toj istoj trgovini, i samo 19 centi više od pečenog ili kuhanog kukuruza na zagrebačkim ulicama. Ni u jednom zagrebačkom restoranu, zalogajnici, roštiljarni ne može se pojesti komad mesa s prilogom za 3,19 eura. Štoviše, tročlana obitelj može kupiti ručak u supermarketu za manje od 10 eura! Ovakve cijene tople gotove hrane u supermarketima nisu nevažne za ugostiteljstvo. One, naravno, ni na koji način ne ugrožavaju restorane višeg ranga, jer se njihova publika ne hrani gotovom hranom iz samoposluživanja. Ali opasno prijete jeftinim zalogajnicama i gablaonama…

16.08. (19:00)

Kako se riješiti turista, a da se ne baviš rentanjem

Vlasnici restorana u Pirovcu vrijeđaju goste u recenzijama, iz Gastro tražilice provjerili kakva im je hrana

Riječ je inače o ugostiteljskom objektu koji ima uglavnom pozitivne recenzije, što domaćih, što stranih posjetitelja, no pozornost javnosti privukli su odgovorima na one negativne, u kojima vrijeđaju goste. “S oproštenjem, vas dvoje skupa da skočite u more s rive, napravili biste poplavu do Austrije… hitno na dijetu!!!! HITNO”… “Tu zvjezdicu će ti mama na čelo dobiti prilikom upoznavanja na PornHubu”… Valja napomenuti kako se gosti žale na visoke cijene i eventualno na osoblje, a ne na hranu. Jutarnji Iz GT-a su tri jela platili 50 eura i ne preporučuju ga, ne samo zbog cijena, a niti zbog njihovih odgovora na recenzije.

12.08. (21:00)

Prima i bakšiš?

U zadarskom restoranu robot Lesi poslužuje hranu i piće: ‘Ne zamjenjuje ljude, već olakšava njihov rad’

U trgovačkom centru Lesnina u Zadru, restoran je postao prava atrakcija zahvaljujući svom neobičnom “djelatniku” – robotu Lesiju. Ovaj servisni robot, visok 1,29 metara i težak 57 kilograma, samostalno poslužuje hranu i piće te odvozi posuđe, donoseći novu dimenziju ugostiteljskog iskustva. Programiran za prepoznavanje stolova i narudžbi, Lesi precizno dostavlja jela gostima, pozdravlja ih na hrvatskom ili engleskom jeziku i poželi dobar tek, čime unosi dašak zabave i modernosti u svakodnevnu uslugu. Poslovni

11.07. (12:00)

U klopi je lova

Ugostiteljstvom se kod nas bavi 11.700 objekata, lider i dalje – McDonald’s

McDonald’s na području Hrvatske posluje u 47 objekata i 17 gradova. Ukupno zapošljava više od 2150 ljudi s prosječnom neto plaćom od 1280 eura. Na drugom mjestu su Pleter usluge, državna tvrtka kojom upravlja Ministarstvo obrane. Oni imaju 29 restorana, od kojih je pet otvoreno za javnost, a imaju i dva hotela. Treće su Filia usluge, koje posluju preko brenda Batak Grill s lancem od 24 restorana. Dubrovačka Nautika je na četvrtoj poziciji s lanjskih 21,2 milijuna eura ukupnog prometa. Peta je firma Virtuoz usluge (druga tvrtka ljudi koji stoje iza trećepozicionirane Filije) – koja upravlja lancem barova Leggiero… Cijeli popis najuspješnijih restorana donosi tportal

10.02. (21:00)

Njam njam kategorija

Izašao je popis restorana iz kojih Hrvati najviše naručuju – prema gradovima

Prema Woltu, Good Food, jedan od najpopularnijih restorana na domaćoj sceni, ponovo se našao na vrhu ljestvice prema preferencijama korisnika. Na prvom je mjestu u tri grada – Zagrebu, Splitu i Rijeci, što pokazuje da su Hrvati dosljedni u izboru hrane te da kod restorana cijene izvrsnost i novitete. Najpopularniji su burgeri i pizze (prodano je više od 3 milijuna burgera i 1.5 milijuna pizza). Novost je  japanski Taiyo Sushi koji je ocijenjen srebrom u Rijeci, Batak s brončanom medaljom u Zagrebu i Fast Food Popaj, koji je dobio broncu u Splitu. Index… Komentiraju i na Forumu

21.10.2024. (15:00)

Iz serijala 'trovačnice'

Gastro tražilica: Najgore ocijenjeni restoran u Hrvatskoj… s razlogom

Miro iz Gastro Tražilice otišao je vidjeti zašto je jedan restoran, i to iz Pule, najgore ocijenjen, kako na Tripadvisoru, tako i drugdje. Na ćevapima je pronašao nekakve dlačice, ajvar je, kaže, imao okus po trulom povrću, loše mu je bio pripremljen rižoto, pommes frites se izgleda pržio na već korištenom ulju, a puno boljeg okusa nije ni bolonjez… Tu se ne radi o gastro zamci za turiste, već o prevari…

06.09.2024. (16:00)

A nadaš se, možda i nije toliko loše kao što izgleda...

Momci iz Gastro tražilice istražili turističke zamke koje se nude turistima na Jadranu

U ovoj epizodi testiraju hranu iz restorana koji su na glasu kao turističke zamke, a kao i do sad, gledaju omjer kvalitete i cijene, kvalitetu namirnica, vizualni dojam i općenitu ocjenu. Za razliku od brojnih kvalitetnih restorana s top uslugom, postoje i oni koji i nisu baš za preporuku.

31.08.2024. (16:00)

Otrijezniš se nakon što vidiš račun

Ponuda u većini naših restorana je u najboljem slučaju osrednja, a za to se pokušava naplatiti prilično visoka cijena

U pravu je David Skoko, poznati chef koji “gostuje” u udarnom tekstu ovog broja Svijeta novca. Nedopustivo je da su hrvatski restorani cjenovno na razini Toskane ili Baskije. Jer, s njima se kvalitetom uspoređivati ne mogu. I zato, dobro je da se u ovom slučaju napokon pozabavimo sobom. Što nudimo? Zamislimo da imate restoran u kojem niste ponudili ništa nova osim što ste podigli cijene, nakon čega vam je pala posjećenost. Prije ili kasnije moglo dovesti u poslovne probleme. To se ne mora nužno dogoditi, ali je itekako moguće. Siniša Malus za Poslovni