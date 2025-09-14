Ako je gazda Delboy pa kaže: "Sljedeće godine milijunaši… možda"
Mit o bogatim ugostiteljima u Hrvatskoj: Restorani pune stolove, ali ne i džepove
Unatoč percepciji da su vlasnici restorana i kafića bogataši, stvarnost je drukčija. Ugostiteljstvo generira velike promete, ali male marže, najčešće između 5 i 10 posto, zbog čega mnogi vlasnici jedva pokrivaju troškove. Samo velike grupacije, restorani na ekskluzivnim lokacijama i oni koji posluju polulegalno ostvaruju ozbiljnu zaradu. Većina ugostitelja živi poput prosječne srednje klase, dok neki balansiraju na rubu bankrota. Restoranski biznis u Hrvatskoj više je posao prestiža i visokog rizika nego siguran put do bogatstva. Barem tako kažu na Kultu plave kamenice… komentiraju i na Forumu