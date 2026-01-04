Skuplje je svima, a i nitko nije zadovoljan

U sabirnom centru Povšetov i Centru za ponovnu upotrebu Ljubljana postavljena su dva nova kutka za ponovnu upotrebu, u koja stanovnici mogu donijeti televizore, računala i druge elektroničke uređaje koji rade ali koje više ne koriste. Ondje će uređaji biti dorađeni ili popravljeni i pronaći će im se novi vlasnik: “Vaš stari TV radi, ali ste upravo kupili novi i ne znate što biste s njim? Upravo za takve slučajeve tvrtka ZEOS u Sloveniji postavlja kutke za ponovnu upotrebu koji pomažu da otpadni elektronički uređaji dobiju novu priliku za život”. U sabirnim centrima skuplja se bijela tehnika – perilice rublja, hladnjaci, pećnice, mali kućanski aparatite elektronika kao što su radio, zvučnici, LCD televizori i monitori, zatim lampe, računalna oprema i alati za dom i vrt. Ukratko, svi uređaji koji rade na struju ili baterije. Green