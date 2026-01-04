Skuplje je svima, a i nitko nije zadovoljan
Ugostiteljstvo u Ljubljani na prekretnici: visoke cijene, prazni stolovi i zatvaranje restorana
Ugostiteljstvo u Ljubljani trenutačno ne cvjeta. Cijene su za goste previsoke, ali za vlasnike lokala i dalje preniske. Preskupe sirovine, problemi s radnom snagom i očekivanja vlasnika da će u kratkom roku puno zaraditi, glavni su razlozi za ovakav nesrazmjer. U ostatku Slovenije, ipak, situacija je mirnija, piše Dnevnik.si. Rješenje su obiteljske gostionice, ističe portal, a ne turizam s pet zvjezdica i vlasnici koji unajmljuju radnu snagu, dok sami ugostiteljstvo prate sa sigurne udaljenosti. Jutarnji