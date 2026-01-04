Ugostiteljstvo u Ljubljani na prekretnici: visoke cijene, prazni stolovi i zatvaranje restorana - Monitor.hr
Danas (19:00)

Skuplje je svima, a i nitko nije zadovoljan

Ugostiteljstvo u Ljubljani na prekretnici: visoke cijene, prazni stolovi i zatvaranje restorana

Ugostiteljstvo u Ljubljani trenutačno ne cvjeta. Cijene su za goste previsoke, ali za vlasnike lokala i dalje preniske. Preskupe sirovine, problemi s radnom snagom i očekivanja vlasnika da će u kratkom roku puno zaraditi, glavni su razlozi za ovakav nesrazmjer. U ostatku Slovenije, ipak, situacija je mirnija, piše Dnevnik.si. Rješenje su obiteljske gostionice, ističe portal, a ne turizam s pet zvjezdica i vlasnici koji unajmljuju radnu snagu, dok sami ugostiteljstvo prate sa sigurne udaljenosti. Jutarnji


Cukrarna – zgodba o sladkorju, propadu, umetnosti in novi podobi - N1

Kad je otvorena u rujnu 2021. godine, ljubljanska galerija suvremene umjetnosti “Cukrarna” privukla je pozornost struke: i one umjetničke, i arhitektonske ali i šire javnosti. Malo tko nije čuo za projekt obnove nekadašnje tvornice šećera u koju se smjestio umjetnički program i Ljubljanu uvjereno upisao na europsku mapu suvremenih galerija. Veliku je pozornost privukao i arhitektonski projekt s potpisom renomiranog slovenskog ureda Scapelab. Iza njih stoji već niz zamijećenih ostvarenja na različitim područjima arhitektonskog i urbanističkog oblikovanja, a projektom Cukrarne podcrtali su nepobitnu činjenicu da se u slovenskoj arhitekturi unatrag desetak godina događa nešto izuzetno zanimljivo, da se Ljubljana razvija u autentični europski grad u kojem se uređuju i proširuju javni prostori te se prilagođavaju potrebama čovjeka. Express

 

U sabirnom centru Povšetov i Centru za ponovnu upotrebu Ljubljana postavljena su dva nova kutka za ponovnu upotrebu, u koja stanovnici mogu donijeti televizore, računala i druge elektroničke uređaje koji rade ali koje više ne koriste. Ondje će uređaji biti dorađeni ili popravljeni i pronaći će im se novi vlasnik: “Vaš stari TV radi, ali ste upravo kupili novi i ne znate što biste s njim? Upravo za takve slučajeve tvrtka ZEOS u Sloveniji postavlja kutke za ponovnu upotrebu koji pomažu da otpadni elektronički uređaji dobiju novu priliku za život”. U sabirnim centrima skuplja se  bijela tehnika – perilice rublja, hladnjaci, pećnice, mali kućanski aparatite elektronika kao što su radio, zvučnici, LCD televizori i monitori, zatim lampe, računalna oprema i alati za dom i vrt. Ukratko, svi uređaji koji rade na struju ili baterije. Green

