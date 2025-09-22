Možda ih se samo on nagutao
Opsežna studija opovrgava vezu paracetamola i autizma, za razliku od Trumpovih tvrdnji
Nagađanja o povezanosti lijeka Tylenol (paracetamol) s autizmom, potaknuta izjavama administracije Donalda Trumpa, nisu znanstveno utemeljena. Iako su neke starije, manje studije ukazivale na moguću vezu, opsežna švedska studija iz 2024. godine opovrgnula je tu tvrdnju. Znanstvenici su zaključili da su ranije poveznice vjerojatno rezultat drugih čimbenika, poput zdravstvenih razloga zbog kojih su trudnice uzimale lijek. Američki medicinski autoriteti i dalje smatraju paracetamol sigurnim izborom za trudnice. Uz to, nema čvrstih dokaza ni da bi lijek leukovorin mogao liječiti autizam. Index