Opsežna studija opovrgava vezu paracetamola i autizma, za razliku od Trumpovih tvrdnji - Monitor.hr
Danas (23:00)

Možda ih se samo on nagutao

Opsežna studija opovrgava vezu paracetamola i autizma, za razliku od Trumpovih tvrdnji

Nagađanja o povezanosti lijeka Tylenol (paracetamol) s autizmom, potaknuta izjavama administracije Donalda Trumpa, nisu znanstveno utemeljena. Iako su neke starije, manje studije ukazivale na moguću vezu, opsežna švedska studija iz 2024. godine opovrgnula je tu tvrdnju. Znanstvenici su zaključili da su ranije poveznice vjerojatno rezultat drugih čimbenika, poput zdravstvenih razloga zbog kojih su trudnice uzimale lijek. Američki medicinski autoriteti i dalje smatraju paracetamol sigurnim izborom za trudnice. Uz to, nema čvrstih dokaza ni da bi lijek leukovorin mogao liječiti autizam. Index


Slične vijesti

05.05. (12:00)

Samo su malo drugačiji

Autizam nije bolest, većinu inovacija razvili su autisti, a društvo ih gazi od malih nogu

Autizam je razvojna različitost. Autistično dijete, adolescent ili odrasla osoba vidi svijet bez socijalne pristranosti. Svi smo mi socijalno pristrani. Ako uđem u prostoriju i vidim dvoje ljudi kako razgovaraju, prvo ću uočiti njih jer je naš mozak izrazito socijalan. Nama neurotipičnima socijalne interakcije opsesivno su važne, a autisti svijet vide bez te socijalne komponente. Otprilike polovina autista neće imati prevelikih poteškoća u životu. Međutim, kod polovine njih može doći do hendikepa i onda govorimo o poremećajima iz autističnog spektra.

Kao autist katkad ćete imati poteškoće u interakciji s drugim ljudima, ali te poteškoće najčešće će biti s neurotipičnima. Autisti međusobno mogu razviti prekrasna prijateljstva, mogu biti odlični parovi i dobri roditelji koji itekako znaju odgojiti djecu. Zato uvijek preporučujem da pohađaju grupe za socijalne vještine, ne samo kako bi stekli socijalne vještine neurotipičnih, nego prije svega da se upoznaju međusobno. Autisti čine dva do tri posto opće populacije, ali i 10 do 15 posto psihijatrijske populacije jer imaju komplikacije kao što su anksioznost i depresija. Šef klinike i specijalist za neurorazvojne poremećaje sveučilišne bolnice u švicarskoj Lausannei za Večernji.

09.02. (22:00)

Očevi i djeca

Otac djeteta s autizmom kod Stankovića: Katkad sam se bojao svog sina

Tema novog izdanja emisije Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića bili su – tate, točnije požrtvovni očevi koji bi mogli biti primjer drugim ljudima. Gost emisije bio je strip-autor Dalibor Talajić koji se već godinama bori za zdravlje svog sina s poremećajem iz spektra autizma. Medijska slika o tatama pomalo je jednostrana. Često nas se promatra kroz slučajeve nasilnih očeva i kroz neplaćene alimentacije, a većina očeva ne spada u te kategorije, ustvrdio je na početku emisije Aleksandar Stanković. Stanković je iznio i zanimljiv podatak da čak svaki četvrti tata prolazi postporođajnu depresiju nakon porođaja supruge ili partnerice, a da zapravo toga nisu ni svjesni. Gost Talajić je pričao o izazovima očinstva te kako je u teškim životnim trenucima uspio zadržati hladnu glavu, te da kod njega nema linije manjeg otpora. Zahvaljujući Daliborovoj posvećenosti i ogromnom angažmanu, sin je danas završio srednju školu. HRT

03.02. (23:00)

Koncentrirani pokreti

Jednominutna video igra dosta precizno otkriva autizam kod djece

Istraživači Instituta Kennedy Krieger i Sveučilišta Nottingham Trent razvili su jednominutnu video igru koja vrlo precizno razlikuje djecu s autizmom od onih s ADHD-om ili bez poremećaja. Alat zvan Computerized Assessment of Motor Imitation (CAMI) koristi tehnologiju praćenja pokreta za procjenu vještina motoričke imitacije. CAMI uspješno razlikuje djecu s autizmom od djece bez poremećaja u mentalnom razvoju s 80 % točnosti, a autizam od ADHD-a u 70 % slučajeva, pokazali su rezultati eksperimenta objavljeni u časopisu The British Journal of Psychiatry. Bug

16.11.2024. (16:00)

Što dalje od ispušnih plinova

Onečišćen zrak može uzrokovati autizam, jako utječe na fetuse, kažu u novom istraživanju

Izloženost trudnica zagađenom zraku negativno utječe na imunosni sustav majke, a u posebnoj su opasnosti trudnice i djeca u regijama s iznimno velikim onečišćenjem zraka, kažu znanstvenici  za novo istraživanje te pozivaju na poduzimanje odgovarajućih mjera koje će trudnice zaštititi od ove opasnosti. Različite vrste neuroloških poremećaja, među kojima je i poremećaj iz autističnog spektra, mogu se povezati s ovim faktorom zagađenja okoliša, rekao je glavni autor studije. Čini se da je vrijeme izlaganja dušikovom oksidu ključno jer izloženost spomenutim zagađivačima u trudnoći i u ranom postnatalnom razvoju djeteta predstavlja znatan rizik za razvoj autističnih poremećaja (ASD) s obzirom na to da se radi o ključnom dijelu neurorazvojnog procesa, kažu. Index

04.04.2021. (14:00)

Biti drugačiji je prednost

Objava Grete Thurnberg povodom Dana svijesti o autizmu

Greti Thurnberg je sa 12 godina dijagnosticiran Asperger, oblik autizma.
Kad smo ja i moji roditelji rekli ljudima da sam autistična, bili su šokirani, jer se nisam uklapala u stereotip autističnih osoba… To jednostavno znači da ste malo drugačiji od svih ostalih. A u svijetu u kojem se svi trude djelovati, razmišljati i izgledati jednako – biti različit uistinu je nešto na što možemo biti ponosni. Zbog toga sam vrlo ponosna što sam autistična. (Dan svijesti o autizmu bio je u petak)

13.08.2020. (13:50)

Konzumacija marihuane u trudnoći povećava rizik za autizam kod djeteta za 1,5 puta

05.11.2017. (18:44)

"Roditelji si ne žele priznati istinu"

Kako prepoznati autizam i je li cjepivo jedan od krivaca za taj poremećaj?

Jedno na 100 djece u Europi ima autizam, a pretpostavlja se da ta brojka u Hrvatskoj iznosi čak 22 tisuće. Defektologinja Jasmina Frey Škrinjar za tportal je pojasnila kako prepoznati znakove autizma. “Znanost nije dokazala povezanost autizma i cjepiva, no razumijem korijene tog uvjerenja kod roditelja djece s autizmom jer se najčešće prvi, najuočljiviji simptomi autizama javljaju upravo u vrijeme primanja MMR cjepiva. Toliko je toga istraživano, napisano i rečeno u proteklih 19 godina, no previše ljudi čita selektivno, a struci postaje naporno bezuspješno tumačenje uvijek istog”, ističe dr. Frey Škrinjar.

12.05.2017. (19:47)

Može li marihuana biti dio terapije kod autističnih poremećaja?

Mnogi otkrivaju da je kanabis, u jednom ili drugom obliku, učinkovit za ublažavanje simptoma različitih stanja koja do sada nisu temeljito istraživana: autizam je jedan od njih. Roditelji s ozbiljno autističnom djecom, koji su iscrpili sve druge mogućnosti, opisuju medicinski kanabis kao terapiju koja im je ‘promijenila život’. Tri majke su se organizirale uz pomoć jednog izraelskog istraživača kako bi sastavili globalnu datoteku s ciljem da nauče više o tome kako različite sorte kanabisa utječu na desetine pacijenata koji već legalno koriste medicinski kanabis za liječenje autizma, piše Vice.