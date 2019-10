Love k'o dlaka

Firmu Pets Only Saša Španović je osnovala kad je upisala apsolventsku godinu na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, od 2015. posao joj samo buja pa sad u bazi ima 1.000 klijenata, a zapošljava 40-ak uglavnom studenata veterine te šest zaposlenika koji rade na neodređeno. Što se cijena tiče, sat vremena šetnje Španović naplaćuje od 50 do 80 kuna, kratku šetnju od 30 minuta 40 kuna, čuvanje u vrtiću košta od 100 do 125 kuna dnevno, sa spavanjem 200 kuna. Obilazak mačaka (hranjenje, mijenjanje pijeska) i drugih životinja je 50 kuna. Posla imaju čitave godine, najviše ljeti, u vrijeme godišnjih odmora, a na dnevnoj bazi potražnja raste kad pada kiša ili snijeg jer tada mnogi nemaju volje izaći u šetnju s psom. T-Portal…