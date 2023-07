Dobro uložen novac

Prometna nesreća – može biti kriv samo jedan vozač, a moguće je da je do prometne nesreće došlo jer su svi vozači sudionici prometne nesreće prekršili pokoji prometni propis. Dužnost je vozača da obrati pozornost na ostale sudionike u prometu i uvjeri se da radnju uključivanja u promet na cestu s prednošću prolaska može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Znači li to da ćete beziznimno biti krivi ako do prometne nesreće dođe prilikom vašeg uključivanja sa sporedne na ulicu s prednošću prolaska? Nema u pravu automatizma. Za dobre šanse u postupku od ključnog je značenja imati vještački nalaz i mišljenje u svoju korist. Revija HAK